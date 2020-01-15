此内容发布于2020年1月15日 上午7:20

（法新社北京15日电） 每天生活费仅人民币2元（新台币约8.6元）的中国贵州女大学生吴花燕，尽管获得逾100万人民币善款，仍于日前辞世。消息一出，愤怒的中国网友纷纷要求解释捐款流向。

根据中国媒体报导，失去双亲的吴花燕严重营养不良，于13日辞世。据称24岁的吴花燕生前为了负担弟弟精神病的医疗费，一天只靠2元过活，以辣椒拌饭果腹。

吴花燕之死在中国社群媒体引发网友愤怒讨论，怀疑善款遭人挪用的说法也甚嚣尘上。

去年吴花燕营养不良、体重仅21公斤的消息引发网友关注后，捐款金额就超过100万人民币。但根据安排募款活动的慈善机构，去年11月，吴花燕仅获得2万人民币作为自己的医疗费。

中华少年儿童慈善救助基金会（CCAFC）已透过网路声明解释，吴花燕及其家人原本希望把余下款项「预留至手术和康复治疗再使用」，「后续善款的使用情况（会）及时向社会各界公开说明」。

但这项说法，网友似乎不买单，有人在微博上痛骂挪用捐款的人该死，也有人称永远不该相信那些「垃圾慈善组织」。中华少年儿童慈善救助基金会未回覆法新社置评要求。

网路上一段关于吴花燕营养不良和病故的影片，截至今天已有超过500万观看人次。片中的吴花燕骨瘦如柴，瘫在医院病床上。

在中国贫富差距扩大、社会各层级贪腐问题普遍的状况下，这起事件凸显中国一般大众发现挪用资金的迹象时会有多愤怒。

过往爆出的丑闻也加剧民众对慈善组织根深蒂固的怀疑态度。2011年，一名叫作郭美美的年轻女性在微博上炫富，由于她与中国红十字会有关，中国红十字会顿时沦为被控贪腐的众矢之的。

在吴花燕之死引发网友愤怒之际，中国人捐助国内慈善机构的款项正日益增加。根据新华社，2018年，中国人在网路慈善平台的捐款金额超过31.7亿人民币，较前一年增加27%。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram