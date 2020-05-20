此内容发布于2020年5月20日 上午9:50

（法新社孟加拉库纳20日综合外电报导）孟加拉湾数十年来最猛烈气旋「安芬」（Amphan）的外围今天侵袭孟加拉及印度东部，恐在事后造成严重的破坏和灾难，数百万人正严阵以待。

印度官员表示，安芬于今天登陆印度东部，风速高达每小时190公里。加尔各答（Kolkata）地方气象办公室主任巴纳吉（Sanjib Banerjee）表示：「这道气旋已经登陆。风眼在萨格尔岛（Sagar Island）上空。」

气象官员指出，这道气旋可能在印度和孟加拉造成严重破坏，在安芬来临之前，数百万沿海居民已经撤离或严阵以待。

在安芬风眼快速逼近的情况下，孟加拉红新月会（Red Crescent）通报境内死亡首例。死者是1名志工，在将村民迁移到避难所时，因强风吹翻船只而溺水身亡。

当局已将气旋预测路径上的低洼地区居民急忙疏散，但由于必须遵守避免2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散的预防措施，而使这项任务复杂化。

安芬是有记录以来第二个在孟加拉湾形成的「超级气旋」，也是1999年以来首见。气象预测员指出，安芬相当于3级飓风，风暴潮达数公尺高。

印度气象局官员警告，强风可能造成物品在空中飞舞，导致通讯及电线「大范围」损害，并将树木连根拔起。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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