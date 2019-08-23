此内容发布于2019年8月23日 上午3:20

（法新社北京23日电） 英国驻香港总领事馆职员郑文杰8日入境深圳后遭中共当局行政拘留，中国官媒「环球时报」昨天报导，郑文杰是因「涉及卖淫嫖娼」被捕。他的家属今天驳斥捏造的罪名。

郑文杰（Simon Cheng）8日访问完深圳准备搭乘高铁返回香港时，在通关前向女友发送简讯后，便失去踪迹。北京21日证实，郑文杰因违反「治安管理处罚法」被深圳警方处以15天行政拘留，但拒绝说明罪名。

环球时报昨天引述深圳罗湖警方报导，郑文杰因涉及「卖淫嫖娼」遭到拘留。按照法规，罚则为10日以上15日以下拘留，可并处人民币5000元以下罚款。

郑文杰家属经营的脸书（Facebook）帐号今天发文驳斥报导，写道：「卖淫嫖娼是捏造的罪名。所有人都应该会认为这是个笑话。」

郑文杰的家属表示，他们已在深圳雇请一名律师，但律师至今未能找到郑文杰，也未和他通过话。法新社向深圳警方寻求置评，并未获得回应。

近年「卖淫嫖娼」是中国官方拘留、诱捕异议人士及自由派「公知」时经常出现的罪名，使得「被嫖娼」成为讥讽中国官方拘押异议者的惯用词。如今中方声称郑文杰「涉及卖淫嫖娼」，恐将引起广泛质疑。

环球时报还特别针对外界质疑，郑文杰被拘留后为何警方未通报家属，向警方寻求解释。罗湖警方回应，郑文杰本人在案发后「提出请求」，警方才依据请求未对其「违法行为」通报家属。

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