下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2017年3月11日 下午8:35 最后更新 - 2017年3月11日 -20:35

（法新社大马士革11日电） 监督团体叙利亚人权了望台组织指出，叙利亚首都大马士革发生锁定什叶派朝圣者的两起炸弹爆炸攻击案，造成大部分是伊拉克人的59人丧生。这是当地历来最血腥攻击之1。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）指出，巴布艾萨希尔区（Bab al-Saghir）1枚路边炸弹在1部巴士行经时被引爆，另外，1名自杀炸弹客引爆身亡，当地多座什叶派陵墓吸引来自全球各地信众前来朝圣。

了望台组织负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）说，两起爆炸造成大部分为伊拉克什叶派的47名朝圣者丧命，另有12名叙国亲政府战士死亡。

叙国内政部长夏尔（Mohammad Shaar）指出，攻击锁定「不同阿拉伯国家的朝圣者」。

「杀人是他们唯一的目的。」

1名目击者告诉法新社，第1起爆炸案发生后路人聚集围观之际，第2枚炸弹又被引爆。国营电视台报导，当局还在附近拆除了1部有诱杀装置的摩托车。

还没有任何团体声称犯案。（译者：中央社何宏儒）

Neuer Inhalt Horizontal Line