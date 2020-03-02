此内容发布于2020年3月3日 上午12:05

（法新社旧金山2日电） 苹果公司（Apple）先前被控蓄意减慢旧款iPhone的运作速度，企图迫使消费者升级产品，苹果如今同意支付高达5亿美元（约新台币151亿元），就相关集体诉讼进行和解。

依照法院文件，这项和解协议仍有待加州联邦法官在4月初举行的听审批准生效。

苹果并未立即回覆置评要求。

这桩诉讼案聚焦在苹果以避免手机「突然自动关机」为由，悄悄调降旧款手机的性能运作。

苹果2017年12月坦承在iOS作业系统加入降速机制，减慢旧iPhone的运作速度，以延长旧电池寿命，防止手机突然自动关机。

批评人士指控苹果暗中逼迫用户提前在非必要情况下购买新机，这类抗议声浪迫使苹果释出软体更新，苹果也同意以优惠价格，让受影响的用户更换新电池。

根据法院文件所述，这项和解方案要求苹果支付至少3.1亿美元，但不超过5亿美元，以赔偿受影响的美国iPhone用户，并为原告支付律师费。

iPhone 7或更旧款装置的使用者预计将获得25美元（约新台币756元）赔偿，实际金额取决于申请索赔的人数和通知他们的费用。

法律文件显示，原告律师希望从这笔和解金中拿到9300万美元的诉讼费，另外还有一笔大约150万美元的代垫费用。

法国消费者监管机构上个月表示，苹果愿为相关诉讼支付2740万美元。

苹果爆出「降速门」后，公司释出软体更新，让用户更容易了解老旧电池是否影响手机运作效能。

苹果当时发表声明说：「我们从来没有，也永远不会透过任何方式，蓄意缩短任何苹果装置的使用寿命，更不会降低使用者体验来迫使大家升级设备。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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