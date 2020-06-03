此内容发布于2020年6月3日 下午9:20

（法新社明尼阿波利斯3日电） 导致手无寸铁美国非裔男子死亡的4名明尼阿波利斯警察，如今全数遭检方以刑事罪名起诉；其中3人今天首度遭控，而应负起最大责任的第4人则面临更严重指控。

46岁非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌以伪钞买菸，遭警察以膝盖压颈的方式制伏在地将近9分钟，最终丧命。

4名员警虽已于事发隔天遭革职，仍难平息民众怒火，过去9天连日示威。

44岁白人警察萧文（Derek Chauvin）因事发当天用膝压佛洛伊德颈部，已于5月29日被控三级谋杀和过失杀人罪。最新法律文件显示，他今天被加重改控二级谋杀罪。

另外3名警察，34岁的陶杜（Tou Thao）、26岁的亚历山大．康（J. Alexander Kueng）和37岁的雷恩（Thomas Lane）今天遭控协助与教唆二级谋杀罪以及协助与教唆过失杀人罪。

佛洛伊德的家属发布声明，称肇事警察遭捕「是苦乐参半的一刻」，也是「在正义道路跨出重要一步」。

家属表示：「鉴于明尼阿波利斯警局在违反民众宪法权益上的行为模式不仅全面且行之有年，这些员警知道他们可以不受惩罚地行事。」

「我们深深感谢全美各大城市的支持，我们呼吁大家以和平方式发声要求改变。

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