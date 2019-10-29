此内容发布于2019年10月29日 上午4:20

（法新社华盛顿29日电） 一名白宫官员今天打算告诉美国国会，他目击总统川普施压乌克兰调查其政敌拜登（Joe Biden）相关举动，且这位官员据报曾以构成国家安全风险为由向国家安全会议通报。

法新社报导，陆军中校文德曼（Alexander Vindman）将是第一位向众议院弹劾调查作证的白宫官员。

美国媒体昨天晚上取得他准备好的证词，这是川普被控滥用总统职权、违反选举法以获得基辅当局支持他明年连任努力的迄今若干最强而有力证据。

白宫国家安全会议（National Security Council, NSC）乌克兰专家文德曼表示，自己参与7月10日的会面，当时乌克兰国家安全官员丹尼约克（Oleksandr Danylyuk）被力促对基辅于2016年大选帮助民主党人对抗川普，以及拜登涉嫌贪腐指控展开调查。拜登是2020年有可能代表民主党人挑战川普大位者。

文德曼在准备好的证词中表示，和川普关系要好的美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland）是施压丹尼约克展开调查的人。

他说：「这场会面后，桑德兰在一场安排好的汇报中强调，乌克兰对2016年大选、拜登父子和乌克兰天然气公司Burisma展开调查至关重要。」拜登的儿子韩特（Hunter Biden）曾担任Burisma董事。

文德曼在证词说：「我向桑德兰表明，他的论述不适当，要求调查拜登和他的儿子一事与国家安全毫不相干。」

文德曼其后向国家安全会议首席律师回报他疑虑。

文德曼也表示，与丹尼约克会面、涉嫌施压乌克兰的其他两位美方官员为美国能源部长裴利（Rick Perry）和时任美国驻乌克兰特使佛克尔（Kurt Volker）。

两周后，文德曼说，他聆听川普和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话。

根据上个月公布的一段摘要内容，川普在这通电话中施压泽伦斯基对2016年共谋论、拜登父子和Burisma展开调查。

川普当时扣住美国对乌克兰的军事援助，据称是要加大对乌克兰施压，迫使它对拜登父子和Burisma展开调查。

文德曼在准备好的证词写道：「我对这通电话感到忧虑。」

「我不认为要求外国政府调查美国公民是一项适当举动，且我担心美国政府对乌克兰的支持另有其他意涵。」

「我意识到，如果乌克兰对拜登父子和Burisma展开调查，这可能被解读为一种政党操作。」文德曼表示，他再度向国家安全会议回报自己的疑虑。

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