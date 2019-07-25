此内容发布于2019年7月25日 上午8:50

（法新社香港25日电） 香港「反送中」运动延烧数周至今未歇，立场不同但同样以吸引公众关注为目标的错假、误导式资讯和各式阴谋论，往往推波助澜，加深、强化既有对立和混乱。

从2011年的南韩官兵影像被误指为中国军队即将「入侵」香港的证据，到有夸大示威游行人数效果的照片，香港民众近来被相互矛盾、来自不同阵营的大量资讯轰炸。

与此同时，社群媒体平台和诸如微博、WhatsApp等应用程式中的封闭式聊天群组往往能在短时间内让经过选择性编辑、用以支持特定观点的图影像大量发散。

目前在香港大学教授新闻传播的锻治本正人（Masato Kajimoto）博士指出，在封闭情境中，根深蒂固的想法和偏见很少遭遇事实挑战，「相对简化、片面的观点让化解各方分歧的难度变高」。

锻治本正人也提到，散播偏误资讯的不仅有社群媒体和封闭群组，还有主流媒体：「宣称记者不过是报导人们正在分享和讨论的话题，是逃避责任的藉口。」

「在这个错假和偏误资讯泛滥的时代，新闻媒体不应做任何未经独立查证的报导。」

中国官媒也透过资讯战让民主运动受质疑。支持民主运动的律师瑞秋．刘（Rachel Lao，译音）表示，中国共产党对在群众间制造混乱十分娴熟，也善于破坏任何泛民主运动的名声。

不过，她认为，由党国出资支持的偏误资讯轰炸可能反而招致反效果，因为「那些新闻对香港人来说，假得太明显了。」

民运人士杰佛瑞．吴（Jeffrey Ngo，译音）指出，在资讯「过多」的时代，真实与非真实可能难以界定，而这样的情况对当局和亲北京阵营有利。

「当一般人决定不再追寻真相，因为太难厘清何者为真、何者为非时，这样的情况终究对掌权者有利。」

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