此内容发布于2020年4月30日 上午1:20

（法新社斯德哥尔摩29日电） 瑞典出版商Piratforlaget今天表示，北欧黑色犯罪小说（Nordic Noir）先驱荷瓦儿（Maj Sjowall）久病逝世，享寿84岁。

荷瓦儿与搭档兼伴侣法勒（Per Wahloo）合写以警探马丁・贝克（Martin Beck）为主角的一系列刑侦小说而广为人知。

出版商Piratforlaget负责人史卡普（Ann-Marie Skarp）告诉法新社，荷瓦儿「今天在久病后逝世」。

荷瓦儿与法勒合力撰写一套10册的小说，故事围绕在阴沉且毫无英雄气质的中年警探马丁・贝克、以及他在斯德哥尔摩的国家凶杀案调查局侦查队身上。法勒于1975年过世，享年48岁。

小说系列中的「罗丝安娜」（Roseanna）、「大笑的警察」（The Laughing Policeman）、「坏胚子」（The Abominable Man）情节紧凑，融入写实细节，描绘警察工作的沉闷及刻苦。

史卡普表示：「荷瓦儿与法勒的10册马丁・贝克小说…将成为经典，而且我敢说，所有撰写犯罪小说的在世作家都受过启发。」

根据瑞典通讯社（TT），马丁・贝克系列小说有40种语言版本，也是数十部电影的灵感来源。

荷瓦儿于1935年9月25日诞生于斯德哥尔摩，她研读新闻学及制图，曾任瑞典杂志及报纸的翻译员、艺术指导及记者。

1961年，她在工作场合结识成功的政治记者法勒，两人很快结为伴侣，育有两子。

他们联手推出马丁・贝克系列小说，总在用完晚餐、把孩子哄上床后，彼此对坐，彻夜书写，一人负责一章。

荷瓦儿于2009年接受英国「卫报」（The Guardian）访问时说：「我们在风格上花了很多工夫，我们想要找到一种风格，不是他个人的，也不是我个人的，而是对作品有利的风格。」

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