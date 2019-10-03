此内容发布于2019年10月3日 下午7:05

（法新社伦敦3日电） 国际拍卖公司苏富比表示，英国知名涂鸦艺术家班克西（Banksy）描绘黑猩猩占据英国国会画作「下放国会」今天以近990万英镑（约新台币3亿7800万元）落槌，打破先前他的作品拍卖纪录。

10名竞标者经过13分钟较劲后，班克西这幅2009年完成的「下放国会」（Devolved Parliament）画作以987万9500万英镑（1210万美元）落槌。

班克西在Instagram表示：「一幅班克西画作今天晚上以破纪录价格落槌。很遗憾我没能保有它。」

班克西上一幅作品「一尘不染」（Keep it Spotless）拍卖价格为187万美元（新台币5810万元），2008年在纽约苏富比落槌。

「下放国会」原先预估拍卖价格为150万至200万英镑。

这幅油画无框尺寸为长4.2公尺、宽2.5公尺，是这名匿名艺术家迄今已知最大型画作。

这幅画作视角为下议院（House of Commons）正门，描绘黑猩猩占据议院绿色长椅。

苏富比（Sotheby's）欧洲当代艺术主管布兰奇克（Alex Branczik）在拍卖前告诉法新社：「过去几个月、几周，我们看见英国国会不可避免地变成日常肥皂剧，不仅在英国…在整个欧洲乃至于全世界。」（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram