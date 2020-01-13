此内容发布于2020年1月13日 上午8:05

（法新社洛杉矶13日电） 第92届奥斯卡金像奖入围名单今天揭晓，颁奖典礼将于2020年2月9日举行，以下为主要入围名单。

●最佳影片奖：

「1917」（1917）、「爱尔兰人」（The Irishman ）、「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）、「小丑」（Joker ）、「她们」（Little Women）、「婚姻故事」（Marriage Story）、「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time... in Hollywood）、「寄生上流」（Parasite）、「赛道狂人」（Ford v. Ferrari）

●最佳男主角奖：

安东尼奥班德拉斯（Antonio Banderas）/「痛苦与荣耀」（Pain and Glory）、亚当崔佛（Adam Driver）/「婚姻故事」、瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）/「小丑」、强纳森普莱斯（Jonathan Pryce ）/「教宗的承继」（The Two Popes）、李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）/「从前，有个好莱坞」

●最佳女主角奖：

辛西娅艾利沃（Cynthia Erivo）/「海芮」（Harriet）、史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）/「婚姻故事」、瑟夏罗南（Saoirse Ronan）/「她们」、芮妮齐薇格（Renee Zellweger）/「茱蒂」（Judy）、莎莉赛隆（Charlize Theron）/「重磅腥闻」（Bombshell）

●最佳导演奖：

奉俊昊/「上流社会」、山姆曼德斯（Sam Mendes）/「1917」、马丁史柯西斯（Martin Scorsese）/ 「爱尔兰人」、昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）/「从前，有个好莱坞」、陶德菲利普斯（Todd Phillips）/小丑

●最佳男配角奖：

汤姆汉克斯（Tom Hanks）/「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood）、安东尼霍普金斯（Anthony Hopkins）/「教宗的承继」、艾尔帕西诺（Al Pacino）/「爱尔兰人」、乔派西（Joe Pesci）/爱尔兰人、布莱德彼特（Brad Pitt）/「从前，有个好莱坞」

●最佳女配角奖

凯西贝兹（Kathy Bates）/「李察朱威尔事件」（Richard Jewell）、萝拉邓（Laura Dern）/「婚姻故事」、史嘉蕾乔韩森/「兔嘲男孩」、玛格罗比（Margot Robbie）/「重磅腥闻」、佛萝伦丝普伊（Florence Pugh）/「她们」

●最佳原创剧本：

「1917」、「锋回路转」（Knives Out）、「婚姻故事」、「从前，有个好莱坞」、「寄生上流」

●最佳改编剧本：

「爱尔兰人」、「教宗的承继」、「小丑」、「兔嘲男孩」、「她们」

●最佳动画片奖：

「玩具总动员4」（Toy Story 4）、「只手探险」（I Lost My Body，暂译）、「克劳斯：圣诞节的秘密」（Klaus，暂译）、「大冒险家」（Missing Link）、「驯龙高手3」（How to Train Your Dragon: The Hidden World）

●最佳国际影片奖（旧称最佳外语片）：

「另类神父代理人」（Corpus Christi，暂译）/波兰、「大地蜜语」（Honeyland）/北马其顿、「悲惨世界」（Les Miserables，暂译）/法国、「痛苦与荣耀」/西班牙、「寄生上流」/南韩

●最佳原创歌曲奖：

I Can't Let You Throw Yourself Away/「玩具总动员4」、 （I'm Gonna）Love Me Again/「火箭人」（Rocketman）、I'm Standing With You/「不可能的奇迹」（Breakthrough，暂译）、Into the Unknown/「冰雪奇缘2」（Frozen 2）、Stand Up/海芮（Harriet）

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