（法新社法国南泰尔24日电） 法国名厨维拉今天表示，他已对知名米其林餐厅指南提出告诉，因对方将他的餐厅原享有业界梦寐以求的3星评价摘掉1星，手法粗糙。他并声称，争议点在一道起司舒芙蕾。

69岁的维拉（Marc Veyrat）今天接受法国电台France Inter访问时说：「我受到羞辱。我见到我的团队落泪。…他们（米其林指南）某个晚上只是打电话来告知『就这样，结束了。』没有预警，没有任何白纸黑字，什么都没有。」

维拉位在法国阿尔卑斯山区（Alps）的餐厅「森林之家」（La Maison des Bois）去年才夺回业界最高荣誉米其林指南（Michelin guide）3星评价，但今年1月就被降为2星。

维拉曾表示，降评造成他陷入忧郁症。这位怒不可抑的法国主厨随后要求米其林红色指南移除对他餐厅的评价，但遭到拒绝。

维拉声称，丢星是因为一名米其林指南调查员误以为他在一道起司舒芙蕾里使用英国的切达（Cheddar）起司鱼目混珠，而非使用法国的瑞布罗申（Reblochon）、波佛特（Beaufort）和多姆（Tomme）等起司。

维拉告诉France Inter：「我在里面加入番红花，那位前来的先生以为是切达起司，因为看来是黄色的。这就叫你对一家餐厅的了解？简直疯了。」

维拉的律师哈瓦那斯（Emmanuel Ravanas）昨晚告诉法新社，维拉希望法院强迫米其林指南交出文件，以「厘清」将他的餐厅摘除1星的「确切理由」。律师表示，本案预定11月27日在巴黎西郊的南泰尔（Nanterre）开庭。

米其林指南昨天发布声明表示，他们「理解维拉先生的失望。他的才能毋庸置疑。我们很遗憾他不合情理坚持对我们提出指控。我们的首要任务是告诉消费者为何我们改变评鉴。我们将仔细研究他的要求，并冷静予以回应。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram