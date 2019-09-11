此内容发布于2019年9月11日 下午9:35

（法新社纽约11日电） 美国今天纪念911恐怖攻击18周年，总统川普誓言将较以往「更猛烈」地打击阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）。

911事件是在美国本土发生的最致命恐攻，促使美国挥军攻打阿富汗。罹难者家属今天在纽约和华盛顿举行纪念活动时，川普发表了这番言论，此前他撤销原本应具历史性意义的阿富汗和平高峰会。

法新社报导，川普在向近3000名911罹难者致敬的国防部活动中宣布，将空前地加剧对塔利班发动军事攻击。

川普指出，「过去4天来」，美军已「更加严厉打击我们的敌人，手段比美军曾遭受的攻击更猛烈，且仍将持续下去」。

这次攻击性质为何尚未立即明朗，不过川普表示，一名美军上周在炸弹攻击中丧命后，他取消周末与塔利班举行和平会谈，这道进攻命令是在和谈喊卡后发布。

此外，他也警告好战分子不要再对美国发动攻击。

川普说：「若他们因任何理由回到我们国家，我们将追缉他们直到天涯海角，且将运用力量，这种美国从未使用过的力量。」

「我不是说核子力量。他们从未见过即将要发生在他们身上的事。」

川普发出这番好战言论时，发动攻击的盖达组织（Al-Qaeda）也释出一段影片，呼吁袭击美国、欧洲、以色列和俄罗斯的目标。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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