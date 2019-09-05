此内容发布于2019年9月5日 下午9:20

（法新社华盛顿5日电） 根据美国联邦准备理事会（Fed）研究，总统川普对全球发动贸易攻势，截至明年初，美国经济规模应会缩减约1%。

经济学家自去年以来就提出警告，川普对中国和欧洲的贸易战威胁全球经济成长，目前全球经济成长已开始减缓。

企业抱怨，除了贸易战的关税外，公司投资和聘雇决策都因不确定性而受到阻碍，这些不确定性包括不知何时、是否或物价将上涨多少，及他们可能突然流失哪些外国买家。

联准会研究员昨天在一项分析性说明写道，去年以来的不确定性激增，「与世界工业生产和全球贸易减缓紧密相关」。

由于不确定性一再升级，对美国国内生产毛额（GDP）的不利影响「预料将持续增加至明年初，最高将影响超过1%」。

联准会这项研究追踪企业财报会议和新闻媒体等参考资料，结果发现各已开发和新兴经济体GDP都出现类似下滑情形。

联准会研究员还表示，若今年5月和6月避免了贸易战升温，不确定性的负面影响可能已经开始减轻。

「然而，今年5月以来的新不确定性，可能引起额外的连锁效应，进一步压低今年下半年和明年GDP。」

川普近几个月来针对「经营不善和疲弱企业」及联准会猛烈抨击，称是联准会降息速度不够快而遏制了美国经济成长，而非贸易冲突造成。

川普上周推文说：「我们没有关税问题。我们的问题在联准会。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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