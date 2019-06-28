在瑞銀集團內部，最低年薪與最高年薪的差距比率高達1:252。

(© Keystone / Christian Beutler)

兩項最新調研結果顯示，就薪酬而言，男女僱員之間依然存在著明顯差距；不考慮性別因素，在瑞士規模最大的26家企業內部，高管與普通員工之間的收入差距懸殊如故。



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根據瑞士聯邦統計局公佈的數據(多語)外部链接，回溯2018年，瑞士男性全職員工的年度薪資中位數為8.52萬瑞郎(折合美金約為8.73萬元)，而全職工作上的女性僱員年薪中位數僅為7.15萬瑞郎(約合7.32萬元美元)-兩性收入差距已高達19%。



在個體經營自僱人士以及自主創業群體中，男性年度進項中位數為8萬瑞郎(約為8.19萬美元)，女性則僅為5.67萬瑞郎(約合5.81萬美元)，性別收入鴻溝竟高達41%。



而在公司高層，男性管理者的年收入中位數為12.59萬瑞郎(約合12.89萬美元)，同樣位高權重的女性同僚年薪中位數則只有9.6萬瑞郎(折合人民幣約為9.83萬元)-兩性年薪懸殊為31%。



對行政管理人員而言，男女從業者的薪酬差距正日漸縮小：男性行政員工的年收入中位數為7.48萬瑞郎(約合7.66萬美元)，女性同行則為7.13萬瑞郎(折合美金約為7.30萬元)。反觀服務或銷售部門員工，男女從業人員的薪資差距卻呈現出持續擴大之勢：男性員工年薪資中位數達到了7.12萬瑞郎(約合7.30萬美元)，而女性則只能拿到5.56萬瑞郎(約合5.70萬美元)。

最高vs最低

由瑞士工會組織Travail.Suisse發布的報告(法)外部链接顯示，自2011年迄今，企業高管薪酬增幅已高達19%，而普通員工同期收入僅增長了4.3%。



瑞士工會組織Travail.Suisse在本週一(6月24日)公佈的高管薪酬調研報告中指出，在瑞士規模最大的26家企業內部，最低年薪與最高年薪的比率已在2011年1:45的基礎上提高至2018年的1:51。



企業內部收入差距最懸殊的，當屬羅氏(1:252)、瑞銀集團(1:252)和瑞信集團(1:226)。





(Kai Reusser / swissinfo.ch)





Keystone-SDA/sb

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