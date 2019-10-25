2019年夏时制结束。虽然欧洲议会已投票决定取消时间变更(冬夏时间转换)，但是。。。

(swissinfo.ch)

与欧洲许多国家一样，瑞士在这个星期日(2019年10月27日)结束今年的夏令时，进入冬季时间。具体是本周日凌晨将时间从3:00拨回2:00。也就是说，夏时制结束的周日这一天有25小时。那么，瑞士与中国北京时间的时差就变回了7小时。



其实，并没有所谓的冬季时间，这个时间是正常的格林威治时间。欧洲从1973年引入夏时制，目的是在当时石油危机期间节省能源。其背后的想法是：傍晚能更长地利用自然光，可以晚一小时打开电灯，从而达到节约电能的目的。但实际这个想法并没有奏效，因为早上早起便需要消耗更多的暖气，两相抵消后并未达到节能的目的。



而且，许多人要忍受“迷你时差”的困扰：科学家人认为，物理性改变时间不仅只是对健康暂时造成负面影响，更多的是长期对人生物钟的扰乱。另外，这对牲畜和动物也会造成伤害。



取消夏时制？



欧洲议会今年已经投票决定取消时间变更(冬夏时间转换)，每个欧盟国家都应该能够从2021年开始自行决定，是永远使用夏季时间还是冬季时间。不过，由于欧盟各成员国尚未达成一致，该决定的最终实施可能还会推迟。



瑞士也在观望邻国情况及决定，并将仔细核查时间的调整是否有意义且符合瑞士的利益。除非另行通知，否则将持续现有的时间规定。因此明年春天，即2020年3月29日星期日，瑞士仍会将时间调整为夏季时间。

瑞士的时间标准



瑞士从1981年开始实行夏时制，具体是每年三月的最后一个星期天开始夏时制，凌晨将时间从2:00调至3:00；冬季则在10月的最后一个星期天凌晨再将时间从3:00调回2:00。2020年的夏时制时间是3月29日至10月25日。



瑞士使用中欧统一时间(CET*)，它比国际原子时间(UTC**)早一个小时(UTC+01:00)，也就是说瑞士的夏季时间比国际原子时间早2个小时(UTC+02:00)。这个时间被大多数欧洲国家和部分北非国家使用。



在瑞士，时间的校对和调整由位于伯尔尼Wabern的瑞士联邦计量研究所(METAS 多语)外部链接负责。



*CET = Central European Time (欧洲中部时间)

**UTC = Coordinated Universal Time (世界标准时间)



这个周末，你可以开一个更长的Party。。。

瑞士资讯swissinfo.ch

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