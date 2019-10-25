2019年夏時制結束。雖然歐洲議會已投票決定取消時間變更(冬夏時間轉換)，但是。 。 。

(swissinfo.ch)

與歐洲許多國家一樣，瑞士在這個星期日(2019年10月27日)結束今年的夏令時，進入冬季時間。具體是本週日凌晨將時間從3:00撥回2:00。也就是說，夏時制結束的周日這一天有25小時。那麼，瑞士與台灣的時差就恢復到了7小時。

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其實，並沒有所謂的冬季時間，這個時間是正常的格林威治時間。歐洲從1973年引入夏時制，目的是在當時石油危機期間節省能源。其背後的想法是：傍晚能更長地利用自然光，可以晚一小時打開電燈，從而達到節約電能的目的。但實際這個想法並沒有奏效，因為早上早起便需要消耗更多的暖氣，兩相抵消後並未達到節能的目的。

而且，許多人要忍受“迷你時差”的困擾：科學家人認為，物理性改變時間不僅只是對健康暫時造成負面影響，更多的是長期對人生物鐘的擾亂。另外，這對牲畜和動物也會造成傷害。

取消夏時制？

歐洲議會今年已經投票決定取消時間變更(冬夏時間轉換)，每個歐盟國家都應該能夠從2021年開始自行決定，是永遠使用夏季時間還是冬季時間。不過，由於歐盟各成員國尚未達成一致，該決定的最終實施可能還會推遲。

瑞士也在觀望鄰國情況及決定，並將仔細核查時間的調整是否有意義且符合瑞士的利益。除非另行通知，否則將持續現有的時間規定。因此明年春天，即2020年3月29日(週日)，瑞士仍會將時間調整為夏季時間。

瑞士的時間標準

瑞士從1981年開始實行夏時制，具體是每年三月的最後一個星期天開始夏時制，凌晨將時間從2​​:00調至3:00；冬季則在10月的最後一個星期天凌晨再將時間從3:00調回2:00。2020年的夏時制時間是3月29日至10月25日。

瑞士使用中歐統一時間(CET*)，它比國際原子時間(UTC**)早一個小時(UTC+01:00)，也就是說瑞士的夏季時間比國際原子時間早2個小時(UTC+02 :00)。這個時間被大多數歐洲國家和部分北非國家使用。

在瑞士，時間的校對和調整由位於伯恩Wabern的瑞士聯邦計量研究所(METAS 多語)外部链接負責。

*CET = Central European Time (歐洲中部時間)

**UTC = Coordinated Universal Time (世界標準時間)

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瑞士资讯swissinfo.ch

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