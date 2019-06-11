瑞银“大老板”Sergio Ermotti依然是瑞士薪酬最高的企业高层。 (© Keystone / Georgios Kefalas)

瑞士大集团员工挣多少？有天壤之别！瑞士工会联盟(Unia)最新公布的工资统计再次印证了这一事实。

瑞士工会联盟的研究报告(多语)外部链接分析了2018年瑞士36家大型企业内部的薪酬分配动向。结果显示：同一企业内，雇员间的平均收入差异稍有缩小，最低工资和最高工资的比值从1：137减低到1：134。

但是在瑞银集团内，这一差异比例几近翻番，达到1：267，也就是说，其首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)的收入是集团内最低工资员工的267倍，尽管他2018年的入账已经较前年降低了0.6%。以1390万瑞郎(1402万美元)的年收入，安思杰“蝉联” 瑞士2018年度薪金最高高管。换算一下，他每小时的工资达到7700瑞郎(7764美元)！“在瑞银当两个月董事长挣的钱相当于在养老院工作50年，”工会联盟在报告中写道。



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工会联盟表示，2018年，全部受调的36家企业向首席执行官缴付的工资总额达到1.81亿瑞郎，而管理层成员的总收入则近10亿瑞郎。“反对不公平工资的动议并未解决高管工资过高的问题。” 旨在限制高管工资的 « 1 :12 » 动议(最高工资不能高于最低工资的12倍)曾经于2013年进入公投程序，但最终没有赢得多数选民的支持。



报告中，工会还谴责了国有或部分国有各公司高级管理人员薪酬过高的情况。比如，瑞士电信Swisscom首席执行官Urs Schaeppi的年薪为150万瑞士法郎。而瑞士邮政和瑞士联邦铁路的首席执行官Ulrich Urni和Andreas Meyer的年薪也分别达到110万和100万瑞郎。

三年前，联邦议会国民院社会民主党议员、工会联盟董事会成员Corrado Pardini曾经提交过一份提案，要求在联邦持有大多数股份的企业中，设定50万瑞郎的年薪上限。但是该议案被联邦政府驳回，因为“薪酬由职务和预算综合决定，设定工资‘天花板’对企业运行将产生过于强烈和直接的影响。”

股东挣得多过雇员

工会联盟还就股东股息和雇员工资的总金额进行了比较。

三家企业发放给股东的股息红利多于支付给员工的总工资。该差距在化工集团Ems Chemie尤为突出：其股东股息总金额4.32亿是员工工资总额2.44亿的1.8倍。仅主要持股人(原瑞士联邦委员、人民党党魁)布劳赫家族“获得的5760万瑞郎收益就已经高于全部3075名雇员的工资总和”，工会联盟写道。

与此同时，2018年，在股东股息获益达到几十亿瑞郎、企业展开大型并购计划的同时，雀巢和诺华公司却分别宣布削减550和2000个岗位。

tvsvizzera.it/mar

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