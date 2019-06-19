超过25亿脸书用户都是Libra加密货币的潜在直接客户。 (Calibra)

脸书(Facebook)本周正式宣布进军区块链领域，这次行动并非浅尝辄止，而是全身心投入。公司为Libra加密货币项目设定了崇高的目标：促进金融平等，削减银行手续费，甚至成为全球储备货币。

众多观察人士认为，这套将于明年推出的数字支付系统(英)外部链接可能会挑战银行和信用卡公司的地位， 因为25亿脸书客户将成为该系统的直接用户。还有人质疑这家数据滥用丑闻缠身的巨头企业是否适合推动金融普惠。

Libra数字货币将由总部位于日内瓦的非营利基金会Libra协会(多语)外部链接管理和开发。该协会的政策和通讯部门负责人丹特·迪斯帕特(Dante Disparte)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：首先，Libra致力于为“[发展中国家]17亿难以获得金融服务的人群”提供服务。

随着项目启动，跨境汇款可以像发短信一样简便，且“成本接近于零”。

“跨境汇款是全球最重要的现金流，预计今年总额将达到7150亿美元，” 迪斯帕特说。 “目前这些汇款的手续费高达500亿美元，其中绝大多数由新兴经济体和发展中国家承担。我们的项目能帮助消费者节省500亿美元的手续费。”

迪斯帕特认为Libra也能简化发达经济体中的支付流程，买咖啡或结账会因此更简单。他指出：“银行和金融的运作本质就是雁过拔毛。一旦你踏出本国金融体系，就会面临诸多收费项目”。



利于监管？

这套体系并不会引起监管机构和执法机构的不满。迪斯帕特表示：“与传统金融系统相比，区块链能够更好地追溯潜在欺诈和犯罪活动。这将有利于各项监管工作，包括反洗钱、资本管制和金融系统的风险管理。”

“财务安全和隐私保障是该体系的基石。人们都希望将社交媒体和个人数据与金融支付区分开来，”他补充道。

但并不是所有人都相信Libra会有百利而无一害。瑞士数字金融顾问和每日金融科技(Daily Fintech 英)外部链接在线平台的创始人伯纳德·鲁恩说：“通过收集并出售用户数据，脸书赚的盆满钵满，因此恐怕本性难移。”

Libra协会已经与28个“创始成员”开展合作，包括维萨(Visa)、优步(Uber )和非政府组织，他们将共同负责管理加密货币和交易审批。Libra协会希望在明年发行代币时，合作家数能上升到100，进一步实现货币支付系统的去中心化，让更多的人对支付方式有话语权。

对于金融普惠的拥趸者而言，“去中心化”至关重要。控制金融系统的人越少，就越有可能不公平地阻止交易，不公平地将部分人排除在外或者收取额外费用。像鲁恩这样的观察家想知道：脸书和它的合作伙伴会允许多大程度的去中心化。



swissinfo.ch

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