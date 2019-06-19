超過25億臉書用戶都是Libra加密貨幣的潛在直接客戶。 (Calibra)

臉書(Facebook)本周正式宣布進軍區塊鏈領域，這次行動並非淺嚐輒止，而是全身心投入。公司為Libra加密貨幣項目設定了崇高的目標：促進金融平等，削減銀行手續費，甚至成為全球儲備貨幣。



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眾多觀察人士認為，這套將於明年推出的數字支付系統(英)外部链接可能會挑戰銀行和信用卡公司的地位， 因為25億臉書客戶將成為該系統的直接用戶。還有人質疑這家數據濫用醜聞纏身的巨頭企業是否適合推動普惠金融。



Libra數字貨幣將由總部位於日內瓦的非營利基金會Libra協會(多語)外部链接管理和開發。該協會的政策和通訊部門負責人丹特·迪斯帕特(Dante Disparte)在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示：首先，Libra致力為“[發展中國家]17億難以獲得金融服務的人群”提供服務。



隨著項目啟動，跨境匯款可以像發短信一樣簡便，且“成本接近於零”。

“跨境匯款是全球最重要的現金流，預計今年總額將達到7150億美元，” 迪斯帕特說。 “目前這些匯款的手續費高達500億美元，其中絕大多數由新興經濟體和發展中國家承擔。我們的項目能幫助消費者節省500億美元的手續費。”



迪斯帕特認為Libra也能簡化發達經濟體中的支付流程，買咖啡或結帳會因此更簡單。他指出：“銀行和金融的運作本質就是獲利。一旦你踏出本國金融體系，就會面臨諸多收費項目”。



利於監管？

這套體係並不會引起監管機構和執法機構的不滿。迪斯帕特表示：“與傳統金融系統相比，區塊鏈能夠更好地追溯潛在欺詐和犯罪活動。這將有利於各項監管工作，包括反洗錢、資本管制和金融系統的風險管理。 ”



“財務安全和隱私保障是該體系的基石。人們都希望將社交媒體和個人數據與金融支付區分開來，”他補充道。



但並不是所有人都相信Libra會有百利而無一害。瑞士數字金融顧問和每日金融科技(Daily Fintech 英)外部链接在線平台的創始人伯納德·魯恩說：“通過收集並出售用戶數據，臉書賺的盆滿缽滿，因此恐怕本性難移。”



Libra協會已經與28個“創始成員”開展合作，包括維薩(Visa)、優步(Uber )和非政府組織，他們將共同負責管理加密貨幣和交易審批。Libra協會希望在明年發行代幣時，合作家數能上升到100，進一步實現貨幣支付系統的去中心化，讓更多的人對支付方式有話語權。



對於金融普惠的支持者而言，“去中心化”至關重要。控制金融系統的人越少，就越有可能不公平地阻止交易，不公平地將部分人排除在外或者收取額外費用。像魯恩這樣的觀察家想知道：臉書和它的合作夥伴會允許何種程度的去中心化。

瑞士资讯swissinfo.ch

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