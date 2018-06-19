此内容发布于2018年6月19日 下午1:30 最后更新 - 2018年6月19日 -13:30

来自洛桑的建筑师Brauen Wälchli及其工作室的项目《云之根》在瑞士驻华使馆扩建项目竞标中成功中标。

(zvg)

位于三里屯东5街的瑞士驻华大使馆是一座朴素的红砖建筑，历经40多年“外交风云”，这座小楼即将旧貌换新颜。2018年6月18日，联邦建筑及物流局(OFCL)组织了瑞士驻华使馆楼宇的扩建项目竞标，而成功夺标的是来自洛桑的一家建筑师事务所。

瑞士外交部在世界各地共设有170座使领馆，而行使着众多使命的瑞士驻华大使馆则是其中重要的外交代表机关之一。另有其他活跃于维护瑞士在华利益的机构-如瑞士商务促进中心(Swiss Business Hub)-也常驻在大使馆建筑内。未来扩建后的使馆楼还将容纳下瑞士旅游局的办公室。

瑞士驻华使馆的工作人员人数多年来持续增长，目前的使馆建筑为上世纪70年代所建。40多年来，它充分地完成着自己的历史使命。但是如今，无论从室内设施，还是空间容量来说，40多岁的老楼均已无法满足使馆的运行需要。为了改善这一现状，并应对北京房地产情况做出长期规划，联邦建筑及物流局于2017年11月，面向建筑师及景观建筑师进行了北京驻华使馆扩建项目招标：94家建筑设计室参与了竞标。

最终，来自洛桑的建筑师Brauen Wälchli及其工作室的项目《云之根》(Racines de nuages)成功中标，与其合作的景观建筑师是同样来自洛桑的Jean-Jacques Borgeaud。计划中的新楼能够与原建筑完美结合。中标项目胜在其设计性、功能性以及对室内环境问题及外部空间的处理上。

瑞士资讯swissinfo.ch/EDA

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