瑞士信贷(Credit Suisse)董事长乌尔斯·罗纳(Urs Rohner)宣布了该行对这起监视事件的调查结果。

(Keystone / Ennio Leanza)

瑞士第二大财富管理机构瑞士信贷银行的监视事件深深撼动了向来审慎的瑞士私人银行业。董事长乌尔斯·罗纳承认，这起肮脏的事件损害了瑞士信贷和瑞士金融中心的声誉。

尽管罗纳不断道歉，但是该银行始终将全部责任推给一名违规员工(多语)外部链接。问题是这一系列事件到底对瑞士信贷造成了多大损害(见下文信息框)。

一家银行必须高度可信赖、谨慎和成熟，才能说服世界上最富有的人将资产托付给其管理。 如果全球媒体头条(多语)外部链接曝出一家银行出现骇人听闻的高管内斗、个人争端和卑鄙监视，那么显然无助于该银行的财富管理业务。瑞士信贷(Credit Suisse)也许会对某些细节提出异议，但该银行无力阻止其内部丑闻被公之于众。

董事会缺乏对于高管的管控，且被一位过分激进之高管的行为搞得措手不及，显然这也无助于激发人们对于该银行的信心。

私人银行业务对瑞士信贷而言至关重要。去年，瑞信国际财富管理部(主要经营私人银行业务)为集团贡献了17亿瑞郎(约合人民币120亿元)的税前收入，而集团的总收入才34亿瑞郎。

长期损害？

瑞士信贷的内部报告似乎在一定程度上控制了事件的不良影响。该银行的首席运营官已承认独自行事，并已辞职。然而可悲的是，他用来对前雇员伊克巴尔·汗(Iqbal Khan)执行监视的私人调查员似乎已经自杀。

首席执行官蒂贾内·蒂亚姆(Tidjane Thiam)，罗纳以及其他高管和董事已免受调查。如果说任何高层管理人员因为该事件被迫辞职，该银行的一位大股东担心将会对公司造成严重损害(多语)外部链接。

丑闻首次曝光(德)外部链接后，瑞士信贷的股价(多语)外部链接快速下跌。本文发表时，股价已经遭到重挫。

近年来，瑞士信贷和其他银行都在国内外遭遇了许多丑闻，有的涉及犯罪活动，并造成许多知名高管的流失。

最近的丑闻无疑十分丢脸，并进一步损害了瑞士信贷的声誉。在这起事件中，私人调查员的自杀令人感到扼腕叹息。但是，在案件内容进一步被披露之前(警方正在调查此事)，这艘银行航母还没有倾覆风险。

丑闻时间表 7月1日：瑞士信贷宣布伊克巴尔·汗将卸任国际财富管理部负责人一职，他已担任该职位近四年时间。他被留薪停职，并于8月29日宣布将加入竞争对手瑞银UBS。 伊克巴尔·汗宣布从瑞士信贷离任后，首席运营官皮埃尔-奥利维尔·布伊(Pierre-Olivier Bouee)命令一家私人安全公司对伊克巴尔·汗进行监视，以检查他是否会诱使客户将资产转移到瑞银。 9月17日：伊克巴尔·汗注意到他被跟踪，并在苏黎世街头怒怼一名私人侦探。三天后，在线财经媒体《Inside Paradeplatz》的一篇文章报道了这起事件。伊克巴尔·汗向警方提起刑事诉讼。 9月24日：瑞士信贷委托一家瑞士律师事务所对该事件进行调查。 有报道称，蒂亚姆(Thiam)和汗(Khan)居住在同一富人区，这两位邻居曾私下发生过争执，媒体对此进行了报道。据报道，争执的起因在于两家房子之间种植的树木，过程十分激烈。 9月30日：据报道，雇人跟踪汗的私人调查员已自杀。 10月1日：瑞士信贷宣布调查结果，认定布伊负全责。瑞士信贷随后任命詹姆斯·沃克(James B. Walker)取代布伊的职务，同时向全体员工、股东、客户和伊克巴尔·汗致歉。 同一天，伊克巴尔·汗被瑞银调任至新岗位。

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swissinfo.ch

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