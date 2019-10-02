此内容发布于2019年10月2日 上午9:15

瑞士信貸(Credit Suisse)董事長烏爾斯·羅納(Urs Rohner)宣布了該行對這起監視事件的調查結果。

(Keystone / Ennio Leanza)

瑞士第二大財富管理機構瑞士信貸銀行的監視事件深深撼動了向來審慎的瑞士私人銀行業。董事長烏爾斯·羅納承認，這起骯髒的事件損害了瑞士信貸和瑞士金融中心的聲譽。



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儘管羅納不斷道歉，但是該銀行始終將全部責任推給一名違規員工(多語)外部链接。問題是這一系列事件到底對瑞士信貸造成了多大損害(見下文信息框)。



一家銀行必須高度可信賴、謹慎和成熟，才能說服世界上最富有的人將資產託付給其管理。如果全球媒體頭條(多語)外部链接曝出一家銀行出現駭人聽聞的高管內鬥、私人恩怨和卑鄙監視，那麼顯然無助於該銀行的財富管理業務。瑞士信貸(Credit Suisse)也許會對某些細節提出異議，但該銀行無力阻止其內部醜聞被公之於眾。



董事會缺乏對於高管的管控，且被一位過分激進之高管的行為搞得措手不及，顯然這也無助於激發人們對於該銀行的信心。



私人銀行業務對瑞士信貸而言至關重要。去年，瑞信國際財富管理部(主要經營私人銀行業務)為集團貢獻了17億瑞郎(約合美金17.05億)的稅前收入，而集團的總收入才34億瑞郎。



長期損害？



瑞士信貸的內部報告似乎在一定程度上控制了事件的不良影響。該銀行的首席運營官已承認獨自行事，並已辭職。然而可悲的是，他用來對前僱員伊克巴爾·罕(Iqbal Khan)執行監視的私人調查員似乎已經自殺。



首席執行官帝賈內·帝亞姆(Tidjane Thiam)，羅納以及其他高管和董事已免受調查。如果說任何高層管理人員因為該事件被迫辭職，該銀行的一位大股東擔心將會對公司造成嚴重損害(多語)外部链接。



醜聞首次曝光(德)外部链接後，瑞士信貸的股價(多語)外部链接快速下跌。本文發表時，股價已經遭到重挫。



近年來，瑞士信貸和其他銀行都在國內外遭遇了許多醜聞，有的涉及犯罪活動，並造成許多知名高管的流失。



最近的醜聞無疑十分丟臉，並進一步損害了瑞士信貸的聲譽。在這起事件中，私人調查員的自殺令人感到扼腕嘆息。但是，在案件內容進一步被披露之前(警方正在調查此事)，這艘銀行航空母艦還沒有傾覆風險。

醜聞時間表 7月1日：瑞士信貸宣布伊克巴爾·罕將卸任國際財富管理部負責人一職，他已擔任該職位近四年時間。他被留職停薪，並於8月29日宣布將加入競爭對手瑞銀UBS。

伊克巴爾·罕宣布從瑞士信貸離任後，首席運營官皮埃爾-奧利維爾·布伊(Pierre-Olivier Bouee)命令一家私人安全公司對伊克巴爾·罕進行監視，以檢查他是否會誘使客戶將資產轉移到瑞銀。

9月17日：伊克巴爾·罕注意到他被跟踪，並在蘇黎世街頭怒對一名私人偵探。三天后，在線財經媒體《Inside Paradeplatz》的一篇文章報導了這起事件。伊克巴爾·罕向警方提起刑事訴訟。

9月24日：瑞士信貸委託一家瑞士律師事務所對該事件進行調查。

有報導稱，帝亞姆(Thiam)與伊克巴爾·罕(Khan)居住在同一富人區，這兩位鄰居曾私下發生過爭執，媒體對此進行了報導。據報導，爭執的起因在於兩家房子之間種植的樹木，過程十分激烈。

9月30日：據報導，僱人跟踪伊克巴爾·罕的私人調查員已自殺。

10月1日：瑞士信貸宣布調查結果，認定布伊負全責。瑞士信貸隨後任命詹姆斯·沃克(James B. Walker)取代布伊的職務，同時向全體員工、股東、客戶和伊克巴爾·罕致歉。

同一天，伊克巴爾·罕被瑞銀調任至新崗位。

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swissinfo.ch

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