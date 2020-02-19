受新冠病毒疫情影响，原订于3月底举行的日内瓦国际发明展(Geneva International Exhibition of Inventions)将推迟半年开幕。
本周一组委会解释说(英)外部链接：“近半数的参展者来自亚洲大陆，其中中国与香港各占三分之一。”
为了不冒任何风险，也因为大批亚洲参展人申请签证一事如今可谓困难重重，所以他们已将展会推迟到9月举行。
展会总监葛艾拉·格罗让(Gaëlle Grosjean)表示：“成为展示世界各地发明的平台是多年来我们追求的使命，召开一个无法代表这使命的展会，是我们所不能想像的。”
发明展已开办了近半个世纪。去年的第47届展会迎来了大约800名参展者，及3.1万名观众。最终大奖被授予一个可回收、无污染的车用锂电池。
车展仍将开办
瑞士法语区电视台RTS则报道(法)外部链接，吸引了近75万观众的日内瓦国际车展(Salon de l’Auto)仍将如期举行，今年的展期为3月5-15日。
日内瓦国际车展(多语)外部链接和业已延期的发明展都在日内瓦Palexpo展览会议中心举办。车展组委会称，他们正严格遵循联邦公共卫生局发布的各项指导方针，为“所有可能的情况”做好了准备。
Keystone-SDA/Reuters/dos