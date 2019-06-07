香港巴塞尔艺术展于2014年展出了女艺术家Miriam Cahn的作品，像这样推介女性艺术家对瑞士博物馆而言，并非惯例，实是突破常规。2019年，伯尔尼艺术博物馆又推出了这位女艺术家的个展。

(Getty Images / Anthony Kwan)

与女性相比，瑞士的艺术博物馆更倾向于展出男性艺术家的作品。根据 瑞士资讯SWI swissinfo.ch和瑞士法语广播电视台的统计，在2008年至2018年间，在博物馆举办展览的女性艺术家的比例只占26%。

2019年堪称女艺术家年。伦敦泰特美术馆从4月底开始，展出近60年来英国女性艺术家的作品(英)外部链接。这期间，男性艺术家的作品被束之高阁。现在，女性艺术家的可见度问题已经成为了全球范围的重要议题。美国的一项研究显示(英)外部链接，女性只占博物馆展出的艺术家的12%。在瑞士，艺术界的男女比例也是重要话题。但是，到目前为止，瑞士还没有这方面的研究。

为此，我们询问了125家瑞士艺术博物馆，在2008年至2018年间展出了哪些女艺术家的作品？超过60%的博物馆回答了我们的问题，这样，我们总共获得了80家博物馆的数据。调查显示，女艺术家的个展数只占展览总数的26%，这个比例在群展中要稍微高一些。



Grafik_Museen_Total In den Schweizer Museen stammen nur 26% aller Ausstellungen von Frauen.

细看一下就会发现，博物馆之间存在着很大的差异。沃州莫尔日的Alexis Forel博物馆为女性艺术家举办的展览最多。馆长Yvan Schwab表示，他并没有想到女艺术家配额或其他类似的东西，但是，他在策展会特别考虑女艺术家的作品。

TopFlop_Museen Ein Museum in der Waadt hatte den grössten Frauenanteil.

在瑞士的一些博物馆，情况正在悄然发生变化，在过去的几年里，出现了几个纯女性艺术家的展览。比如，纳沙泰尔州勒洛克勒市的美术馆从2月到5月举办了名为“女艺术家季节”的展览(多语)外部链接。尽管类似的展览提高了统计数据中的男女比例，使人们暂时关注女艺术家，但是并不能长期解决问题。

总体来说，只有8家博物馆举办的女艺术家个展数超过了男艺术家个展数，占博物馆总数的10%。在大型博物馆中，巴塞尔美术馆脱颖而出，女性艺术家个展比例达到了53%。巴塞尔美术馆只推介当代艺术，而女性在当代艺术中所占的份额远远超过了在现代艺术以及更久远年代的艺术中所占的份额。

大型博物馆里几乎没有女性艺术家的作品

大型博物馆的情况一目了然。瑞士访众最多的博物馆举办的女性艺术家个展比例只达到了平均值，既13.6%。在瑞士十大博物馆中，我们掌握了包括伯尔尼艺术博物馆、苏黎世艺术博物馆和Fondation Beyeler在内的7家博物馆的数据。在大型博物馆中，沃州的Chateau Chillon博物馆在展览女艺术家作品方面首屈一指。

Bigmuseums Meistbesuchte Museen schneiden schlecht ab.

苏黎世艺术博物馆(多语)外部链接已经意识到了这个问题。新闻发言人Björn Quellenberg说：“我们的博物馆展出过去600年来的艺术精品，当时，男性艺术家远远多于女性艺术家。但是，在展览当代艺术时，我们非常重视男女艺术家比例的平衡。

”在苏黎世艺术博物馆举办的个展中，一个又一个大师的名字格外炫目，比如，毕加索、费尔南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)和费利克斯·瓦洛(Félix Vallotton)。“如果你问观众想欣赏哪些艺术家的作品，他们常常提到这些大名鼎鼎的男性艺术家，”Björn Quellenberg解释道。

“如果你问观众想欣赏哪些艺术家的作品，他们常常提到这些大名鼎鼎的男性艺术家。”

Björn Quellenberg，苏黎世艺术博物馆新闻发言人

引言结束

其他博物馆馆长也意识到了展出的艺术家男女比例失衡，并努力改变这种状况。伯尔尼艺术博物馆馆长Nina Zimmer表示，她要尽可能地推介同样多的男性艺术家和女性艺术家，以反映社会的多样性。Nina Zimmer从2016年才开始在伯尔尼工作，现在就已经推介了很多女性艺术家。

2019年，她为两位艺术家举办了个展，男艺术家Johannes Iten和女艺术家Miriam Cahn。“我们也有意识地购买女艺术家的作品 ，我们必须迎头赶上，” Nina Zimmer说。

博物馆的藏品主要以男性艺术家的作品为主。根据卫报的统计(英)外部链接，女性作品只占伦敦泰特美术馆藏品的15%。

艺术院校长期将女性拒之门外

女性在艺术界的可见度低主要是由历史及文化原因造成的。在欧洲，艺术院校长期把女性拒之门外。在18、19世纪的欧洲，艺术教育的专业程度越来越高，但是，与此同时，女性却被拒之门外。男性可以接受专业艺术教育，而女性，如果在经济上可以承受的话，最多也只能接受私人艺术教育。

后来，当女性终于可以在高等学府学习艺术后，她们还是被忽视。“当时的艺术批评界经常忽视女性艺术家，因为批评家多是男性，”阿斯科纳现代艺术博物馆馆长Mara Folini 说。在阿斯科纳现代艺术博物馆，她大力致力于提高女性艺术家的可见度。观众要求欣赏著名的男性艺术家的作品，这不足为怪，因为他们只听说过男性艺术家的名字。

“艺术批评界经常忽视女性艺术家，因为批评家多是男性。”

Mara Folini，阿斯科纳现代艺术博物馆馆长

引言结束

现在，至少在教育领域，情况已经有了很大的改观。大学艺术系的女生在数量上已经超过了男生。比如，在瑞士最知名的艺术院校之一的苏黎世艺术大学，2018年，女生的比例达到了55%。在瑞士，大学艺术史系的情况也类似。我们的调查显示，瑞士的女策展人在数量上也超过了男策展人。

要想了解瑞士艺术界女性与男性的比例，可以参阅Sikart词典(多语)外部链接。 总的来说，从词典的目录中可以看出，艺术界还是由男性主导的。 但是，女性的比例在不断上升。在89岁或89岁以下艺术家中，女性的比例为38%。在49岁或49岁以下的艺术家中，女性的比例为46%。

如果博物馆展示当代艺术的话，至少在理论上说，博物馆可以选择的男、女艺术家的比例几乎是相同的。

来自男性的煽动更容易被接受

为什么展览上看不见女艺术家的作品呢？洛桑大学的社会学家Olivier Moeschler估计，其中的一个原因是：“现在，艺术要有煽动和挑衅性，而不再是具备审美功能。社会更倾向于接受来自男性的煽动，而不是来自女性的挑衅。”我们的调查显示，瑞士博物馆对男性和女性艺术家作品的推介还远远没有达到平衡。其实，责任不仅仅在艺术界，整个社会也有责任。

我们的方法：我们向125家瑞士艺术博物馆和美术馆发了电子邮件，在电子邮件中，我们请求这些机构提供给我们一份按照性别分类的、在2008年至2018年间参加个展和群展的艺术家名单。 我们得到了73家博物馆的回复，还有7家博物馆的数据是我们在它们的网站上收集到的。关于此次调查的操作、定义、方法和数据分析，请点击这里外部链接。

信息框结尾



(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram