此内容发布于2018年11月23日 上午9:00 最后更新 - 2018年11月23日 -09:00

作为独立出版界中冉冉上升的一颗新星，尼古拉斯·波利(Nicolas Polli)赢得了今年的瑞士设计大奖。 (swissinfo.ch)

纸质书籍并未死亡 -- 它本身就在发展成为一种艺术形式。名为“Volumes外部链接”(英)的苏黎世年度独立书籍艺术展已取得了成功，并且还在快速发展，这证明了这个小众市场正在缓慢但稳定地成型。



瑞士在独立出版方面具有悠久传统。在现代早期，许多学者和艺术家，如伊拉斯莫·冯·鹿特丹(Erasmus von Rotterdam)和阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer)，会来到巴塞尔印刷他们的作品，而这被当时的天主教认为是一种冒犯行为。在1520年代之后，随着宗教改革，新教徒、再洗礼派教徒和其他反教权作家来到瑞士城市寻求避难，同时他们也被这里的印刷技术所吸引。最终，来自更遥远地区的无政府主义者、社会主义者和革命者也追随着他们来到瑞士。

借美国洛杉矶书展之机，Volumes制作了一本山峰形状的小册子，以介绍瑞士的独立出版业。 (swissinfo.ch)

今天的独立出版市场与政治或宗教已经没有什么关联了。越来越多的视觉艺术家和设计师将独立出版作为一种艺术形式来探索，他们中有的已成名，还有些仍无名气。



Anne-Laure Franchette与艺术教育家Patrizia Mazzei和编辑Gloria Wismer一起管理运作着Volumes，她评论道：“独立出版不仅仅是自助出版。Volumes欢迎杂志和艺术书籍，但同时也欢迎小出版商、独立杂志、诗歌集和出版表演艺术家。”



Anne-Laure Franchette (左)和Patrizia Mazzei

(Carlo Pisani)

组织者表示，展会的成功已经满足了瑞士大型出版商提出的要求，但是，现在组织者突然面临着两难选择。“我们不想关闭面向他们的大门，但另一方面，我们必须为真正需要这个展会的人保留一个平台。”Franchette强调说，Volumes的全名中包含了“苏黎世”，这清楚地表达了他们的意图 – 这个展会首先要展示的，是这首城市中的所有出版商。

知名的和不知名的

苏黎世的艺术出版行业已根基牢固。当Patrick Frey决定出版艺术家朋友的作品时，他还是一名年轻的艺术评论家。他的业务起始于1986年，当时规模较小，他也没有很大野心。然而三十多年之后，Edition Patrick Frey出版社已经成为一个知名国际品牌，有近300种出版物，发行到世界各地。



不过，Frey仍然独立经营着他的出版社--由于财务上有保障，Frey拥有所有的自由掌控权，他能自己决定出版什么，以及如何出版。从某种意义上说，他扮演着出版物的管理监护者角色-- 每个出版物都有自己的形式和特点，其中一些出版物甚至不包含任何类型的文字。

而在该领域的另一端，Nicolas Polli代表了新一代的独立设计师和摄影师。他们是数字原住民，使用印刷媒体来提升不朽的艺术地位。Polli出生于意大利语区提契诺州，现在则在法语区洛桑居住，他因为自己的YET杂志(与Salvatore Vitale共同编辑的摄影杂志)获得了今年的瑞士设计大奖。他对书本的实体形式有着明确的热情。



凭借Polli 的第一本著作“Ferox--被遗忘的档案1976-2010”， 他通过对空间意象的虚拟视觉研究，打破了在现实与虚构之间的界限：看起来像火箭科学的图片其实只是一种美学探索。例如，一张遥远星球的图像，实际上是马铃薯的极近特写。

Volumes的成功是否可以作为证据，来证明印刷书籍在数字原生代中重新出现了？ “从我们的角度来看，” Franchette说，“当人们认为一切都数字化了时，他们会想念'现实生活'里的物品，因此人们对物质实体又重新产生了兴趣。”然而，当Polli评论道“印刷中的语言已凋亡”时，Volumes的Mazzei不予认同。



“没有什么已死，”她说，“虽然，有些做法已经明显不再流行，比如有的杂志变成了博客在经营。”

尽管各种做法或不同世代之间有差异，但Volumes证明了，独立出版界享有数字工具带来的新自由，然而艺术家们仍然重视书籍以及个人交往中存在的物质性。



来自档案



Volumes保存了活动中所有出版物的展出记录，并专门设置了一个空间用于展示精选作品样本，以下为展品示例：

Anissa Nussbaumer的“我是一位艺术家” (swissinfo.ch)

“Im präsens gedichtet”是Von Uns的诗歌选集。纸上印刷的词语在舞台上变得鲜活有力：Von Uns将在展会上现场表演他们的诗歌。 (swissinfo.ch)

Olivia Heussler的“1980苏黎世夏日”(Zürich Sommer 1980)是用摄影来叙述那些震惊全国的学生骚乱事件。 (swissinfo.ch)

Esther Epstein的“消息沙龙”( Message Salon)收集了苏黎世独立画廊Perla-Mode的展览，该展非常时髦但命运短暂(2006-2013)，展品包括盒式录像带和一本“cataloguish”书籍。 (swissinfo.ch)







(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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