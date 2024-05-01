G7成员国达成共识 2035年底前逐步淘汰燃煤发电

3 分钟

（法新社义大利杜林30日电） 七大工业国集团（G7）成员国部会首长今天达成共识，决定在2035年前逐步汰除燃煤电厂。一些环保人士称赞这项举措意义重大，但另一些人抨击「为时已晚」。

世界各国去年12月在杜拜举行的联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）中，承诺从煤炭、石油和天然气转型，而这次于义大利杜林（Turin）举行、为期2天的G7会议是自COP28以来的首次大型政治会议。

G7成员国能源和环境部长在最终声明写道，G7承诺「在2030年代前半逐步汰除我们能源系统中现有的、有增无减的燃煤发电」。

然而，这项声明留有回旋余地，表示各国可遵循「能将气温升幅控制在摄氏1.5度以内、符合各国净零路径的时间表」。

声明还为「有减排」的燃煤发电保有转圜空间，这指的是有利用科技捕捉或限制碳排的发电厂，许多人严厉批评这种作法未经检验，且分散减少化石燃料使用这一目标的注意力。

据报导，确定时程的谈判非常棘手。一些国家和许多环保人士一直推动在2030年结束燃煤发电，但严重依赖煤炭的日本不愿意订下日期。

来自义大利气候智库ECCO的柏加马斯奇（Luca Bergamaschi）表示，在将杜拜协议转化为国家政策方面，G7迈出「决定性的一步」。

然而，「国际石油变革组织」（Oil Change International）认为G7「未能通过」COP28后的首次考验；「气候分析」（Climate Analytics）政策研究所称「2035年已经太晚」。

来自「气候分析」的艾里斯（Jane Ellis）在一份声明中提到：「其中许多国家早已公开承诺在2030年底前汰除燃煤，并且本来就只有少量燃煤发电。」

她还指出，「值得注意的是，天然气没有被提及」，尽管天然气是过去10年来二氧化碳排放量增加的最大来源。

欧洲最大温室气体排放国德国不愿放弃天然气，而G7轮值主席国义大利也是如此，它正在投资新的国内天然气设施。