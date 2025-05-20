G7财长会议登场 乌克兰和关税成焦点议题

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（法新社班夫20日电） 七大工业国集团成员国财政部长会议今天在加拿大登场，除了乌克兰战争这项最大课题外，已开发经济体因美国总统川普全面性关税政策的不良影响而陷入困境的议题同样受到关注。

七大工业国集团（G7）财长会议将进行到22日，商讨全球经济情势之外，与会者将在乌克兰议题上寻求共同立场，议程也包括商讨非市场作法等议题。

G7财政部长和央行总裁会议在加拿大西部亚伯达省（Alberta）举行，乌克兰财长马钦柯（Serhiy Marchenko）也将出席。

自从川普今年重返白宫以来，G7民主成员对乌克兰战争的作法面临变数，会谈在此一背景下展开。

G7成员国英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本、美国过去大体上团结一致，川普上任后接触俄罗斯，又对盟友和竞争对手挥舞关税大棒，引发G7成员不安。

川普昨天与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话后表示，俄、乌将展开和平谈判。

一名听取过美国参与G7班夫（Banff）会议情况简报的消息人士指出，华府不倾向「只为了发布公报而发布公报」。美方认为达成的共识必须与川普政府优先要务一致。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）稍早邀请乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席6月的G7高峰会；马钦柯今天则将接受媒体提问。

美国财政部发言人表示，财长贝森特（Scott Bessent）将寻求让G7「回归正轨，专注因应失衡及G7 与非G7国家的非��场作法」。

曾听取美国与会情况简报的消息人士强调，从G7观点来看，成员国容许中国过剩的工业产能大量涌入境内各产业令人无法接受，这也将是大会议程之一。