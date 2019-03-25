打印 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 英语 (en)1999: Chinese president snubs Swiss government 外交裂痕 1999年：江泽民主席因示威人士冷落瑞士政府 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E5%A4%96%E4%BA%A4%E8%A3%82%E7%97%95_1999%E5%B9%B4-%E6%B1%9F%E6%B3%BD%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%B8%AD%E5%9B%A0%E7%A4%BA%E5%A8%81%E4%BA%BA%E5%A3%AB%E5%86%B7%E8%90%BD%E7%91%9E%E5%A3%AB%E6%94%BF%E5%BA%9C/44848894" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年3月25日 下午3:15 最后更新 - 2019年3月25日 -15:15 1999年3月25日，伯尔尼的藏独示威激怒了江泽民主席，制造了一场外交危机。(SRF/swissinfo.ch) 标签 政治 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体