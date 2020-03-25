藥店，無疑置身於當前這場健康危機的震中。現如今，瑞士各家藥房正竭盡所能地幫助民眾保持鎮定，提供有效建議，並在供應日漸短缺的困境下盡力為居民提供所需的藥物。

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目前，瑞士全國范圍內除藥店、醫療機構、超市、加油站、郵局以及銀行以外，其他所有公共場所均已關閉。

瑞士資訊swissnfo.ch走訪了坐落於瑞士首都伯爾尼的Murifeld藥房，以探悉工作在瑞士疫情防控的一線是一種怎樣的體驗。這家藥房一方面專門提供老年人護理服務，另一方面還長期為伯爾尼當地的五家養老院供應所需藥物。截至目前，在這家藥店任職的員工已提前周全地儲備了額外藥品供應，以防出現萬一自己感染上新冠病毒、不得不因病假離崗，無法給客戶提供藥物的情況。這家藥店會對所有物品進行定期消毒，員工也會頻繁洗手。

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銷售額增長

與此同時，這家藥店的銷售額在疫情期間增長了20%到30%，尤其是市場上對病毒阻隔藥物、各類維生素、口罩以及消毒洗手液的需求量特別大。雖然這家藥房自行配製了大量消毒洗手液，然而，受新冠病毒疫情影響，中國生產活動低速運轉，瑞士的藥品供應鏈出現了瓶頸。

藥店老闆Jon-Andri Bisaz-Schnyder預估，今年第二季度到第三季度之間，(瑞士)的藥品短缺困境會進一步加劇。因此，他表示：“偶爾，(我們)必須得讓來取藥的患者回到醫生那兒，要求換為其他處方、改服其他藥物。”

值得警醒的是，據Bisaz預測，這種病毒會在接下來的3到4個月內持續傳播，並在今年夏天有所消退，但到秋天又會再度出現，捲土重來。

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