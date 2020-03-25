药店，无疑置身于当前这场健康危机的震中。现如今，瑞士各家药房正竭尽所能地帮助民众保持镇定，提供有效建议，并在供应日渐短缺的困境下尽力为居民提供所需的药物。

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目前，瑞士全国范围内除药店、医疗机构、超市、加油站、邮局以及银行以外，其他所有公共场所均已关闭。

瑞士资讯swissnfo.ch走访了坐落于瑞士首都伯尔尼的Murifeld药房，以探悉工作在瑞士疫情防控的一线是一种怎样的体验。这家药房一方面专门提供老年人护理服务，另一方面还长期为伯尔尼当地的五家养老院供应所需药物。截至目前，在这家药店任职的员工已提前周全地储备了额外药品供应，以防出现万一自己感染上新冠病毒、不得不因病假离岗，无法给客户提供药物的情况。这家药店会对所有物品进行定期消毒，员工也会频繁洗手。

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销售额增长

与此同时，这家药店的销售额在疫情期间增长了20%到30%，尤其是市场上对病毒阻隔药物、各类维生素、口罩以及消毒洗手液的需求量特别大。虽然这家药房自行配制了大量消毒洗手液，然而，受新冠病毒疫情影响，中国生产活动低速运转，瑞士的药品供应链出现了瓶颈。

药店老板Jon-Andri Bisaz-Schnyder预估，今年第二季度到第三季度之间，(瑞士)的药品短缺困境会进一步加剧。因此，他表示：“偶尔，(我们)必须得让来取药的患者回到医生那儿，要求换为其他处方、改服其他药物。”

值得警醒的是，据Bisaz预测，这种病毒会在接下来的3到4个月内持续传播，并在今年夏天有所消退，但到秋天又会再度出现，卷土重来。

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