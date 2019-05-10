奶酪火锅堪称弗里堡(Fribourg)乃至瑞士的美食象征。该州酒店餐馆联合会GastroFribourg借庆祝本会成立125周年之机，在市中心架起大锅奉上这道传统佳肴，而且还是免费供应！

虽然周四(5月9日)这天弗里堡城内狂风大作、乌云密布，由组织者命名的这个“世纪火锅”，依然在中午时分吸引来众多奶酪火锅的忠实粉。

这次免费大餐为弗里堡州酒店餐馆联合会GastroFribourg (多语)外部链接的庆祝活动增色不少。“在美食行业，向来都是客户找上门来。而周四这天我们把它倒了个个儿：由我们的成员走上街头来为大家服务，结识更多的人，”联合会会长缪丽尔·豪瑟(Muriel Hauser)宣称。

市中心的步行街上摆满了桌椅，足够坐下2400位食客。这次活动共使用了600只带柄奶酪锅、600个酒精炉、600把搅拌铲、480公斤奶酪，和堆成一座小山的面包。

这次供应的是弗里堡州的传统奶酪火锅，也叫“一半一半”(moitié-moitié)，即由一半的格律耶尔奶酪(gruyère)和一半的瓦什罕奶酪(vacherin)兑制而成，后者是该地的另一种出名奶酪。而在瑞士其他地区也会使用其他当地奶酪制作，不过其中一般都会用到格律耶尔奶酪。

当天的市中心弥漫着奶酪火锅的特有香气，不过前来“捣蛋”的狂风把这香味带出很远。午餐期间多亏了手风琴琴师、阿尔卑斯长号号手和扔旗旗手们的不断努力，令宾客志气大振，不再光去注意威胁到节日活动的大朵大朵乌云。到最后，唯一的输家只是那些不幸把面包块掉在奶酪火锅里的食客。

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