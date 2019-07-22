瑞士的高等教育有著強勁的國際競爭力，它像一塊磁石，吸引著國際人才，留學生比例排在世界第三的高位。在驕人數字和光鮮排行之外，在瑞士當留學生的真實感受是怎樣的？
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他們是物理博士、商科碩士和媒體管理碩士。關於教育理念、科研實力、學費開支、多語環境、社交生活...... 在這個高教水平“全球第三”、物價水平世界“前茅”、擁有四種國家語言的國度當留學生有何感想？聽聽他們怎麼說。
瑞士留學基本數據
- 瑞士各類高校學生中，外籍留學生數量為3.3萬人，佔學生總數的17%。
- 緊隨新西蘭(21%)和英國(18%)，瑞士高校的留學生比例為世界第三高。
- 瑞士高校留學生中，三分之二的人來自鄰國，8%來自亞洲。
- 留學生的平均年齡為26.2歲，略高於瑞士學生(25.3歲)。
- 7%的留學生已為人父母，比例略高於瑞士學生(5%)。
- 留學生比例在各州公立大學中為19%，在高等應用科技大學(HES/ Fachhochschule)中為14%。
- 攻讀碩士學位的留學生人數佔留學生總數的27%，是本科留學生(13%)的2倍。
- 在瑞士獲得碩士學位的外國留學生中，50%的人在畢業兩年後依然生活在瑞士。
- 自2011年起，瑞士議會通過議案，允許外籍留學生在獲得高等教育畢業證書後在瑞士停留6個月，以便求職。
- “為瑞士帶來較高的科技和經濟價值”是外籍人才獲得瑞士就業機會的先決條件。
瑞士资讯swissinfo.ch