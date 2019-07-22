瑞士的高等教育有着强劲的国际竞争实力，它像一块磁石，吸引着国际人才，留学生比例排在世界第三的高位。在骄人数字和光鲜排行之外，在瑞士当留学生的真实感受是怎样的？
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他们是物理博士、商科硕士和媒体管理硕士。关于教育理念、科研实力、学费开支、多语环境、社交生活...... 在这个高教水平“全球第三”、物价水平世界“前茅”、拥有四种国家语言的国度当留学生有何感想？听听他们怎么说。
瑞士留学基本数据
- 瑞士各类高校学生中，外籍留学生数量为3.3万人，占学生总数的17%。
- 紧随新西兰(21%)和英国(18%)，瑞士高校的留学生比例为世界第三高。
- 瑞士高校留学生中，三分之二的人来自邻国，8%来自亚洲。
- 留学生的平均年龄为26.2岁，略高于瑞士学生(25.3岁)。
- 7%的留学生已为人父母，比例略高于瑞士学生(5%)。
- 留学生比例在各州公立大学中为19%，在高等应用科技大学(HES/ Fachhochschule)中为14%。
- 攻读硕士学位的留学生人数占留学生总数的27%，是本科留学生(13%)的2倍。
- 在瑞士获得硕士学位的外国留学生中，50%的人在毕业两年后依然生活在瑞士。
- 自2011年起，瑞士议会通过议案，允许外籍留学生在获得高等教育毕业证书后在瑞士停留6个月，以便求职。
- “为瑞士带来较高的科技和经济价值”是外籍人才获得瑞士就业机会的先决条件。
瑞士资讯swissinfo.ch