瑞士是世界上生活成本最高的国家之一，在这里读书对于国际学生来讲是个很沉重的负担。让我们来比较一下在这里做兼职工作，与在美国和英国有何不同。 虽然关于留学生的生活开销有很多省钱贴士，但节流的办法并非百试百灵。像是住宿、食物和交通方面的开销是没法避免的。那么学生们该怎么做呢？ ...

作者： Tony Ganzer、Geraldine Wong Sak Hoi和Leo Shearmur