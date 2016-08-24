此内容发布于2016年8月24日 上午9:10 最后更新 - 2016年8月24日 -09:10

科研人员及收藏家们在瑞士伯尔尼州的一片田地里挖掘出数百片陨星残片。这是迄今为止瑞士规模最为庞大的陨星发现，同时也无疑是现代一项重要的科学发现。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

30余年之前，一位瑞士农民在极其偶然的情况下捡到了一块16万年之前坠落到地球上的陨星残骸(编者注：陨星按照化学成分可分为三类，含石量大的陨星可称为“陨石”或“石陨星”，含铁量大的则称为“陨铁”，第三类则是石铁陨星)。

截至目前，一名伯尔尼的研究人员携手一支由人数不多的陨星爱好者们所组成的搜寻队，已经在数十年的时间里陆续找到了几百块陨铁残片。16万年之前，当“天外来客”唐恩堡陨星(Twannberg meteorite)闯入地球大气层时，碎裂成数百片不规则的碎块，如同雨点一般纷纷落到了地球上。那块不幸“粉身碎骨”的陨星也因在瑞士伯尔尼州的唐恩村首次被世人发现，而以此命名。

据专家团队分析，该陨星很可能在大气层中破碎成了上千块碎片。而迄今科学家们已找到的碎片，能够更好地帮助他们进一步掌握陨星残骸离散分布的大致范围。以前人们推测的散布面积大约覆盖了方圆五公里，而据目前研究人员业已发现的碎片分析，很可能那些碎块的分布范围会扩大三倍。

目前，一百余块陨星碎片已在伯尔尼自然历史博物馆展出，供公众共赏。

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