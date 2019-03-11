今年的巴塞尔狂欢节已于周一(3月11日)凌晨4时拉开帷幕，“坚持到底”是今年的节日格言。随着市中心灯火全熄，五彩缤纷的讽刺花灯照亮了万名狂欢的人群与音乐表演者。
“Morgestraich，vorwärts marsch!”(清晨游行，勇往直前！)的呼喊声此起彼伏，各个队伍在各自的巨型花灯后面，开始载歌载舞穿行于巴塞尔老城的街道。天色清朗、微风和煦，敲鼓吹号的乐手使出浑身解数，定要让人人都精神抖擞。
花灯针对的主题范围之广一如往年，除了种族主义、环境污染与辅助自杀，讽刺人士还把矛头对准全球时事(美国总统唐纳德·特朗普成了兜售假新闻的小贩)和当地新闻(巴塞尔木材厂失火)。
不出意料，两性角色、性别歧视与政治(不)正确都是重要主题。
今年的格言“坚持到底”影射的是MUBA交易会，它自称是“所有交易会之母”，但在今年2月办过第103届之后终于在巴塞尔正式关门。
瑞士资讯swissinfo.ch，Thomas Stephens
狂欢节术语
即使您会讲德语，在巴塞尔狂欢节上您可能也会听到些不知所云的当地术语。下面为您列出几个：
Bebbi：巴塞尔人(们)。“快看那个/群Bebbi！”当地小孩叫Binggi。
Druggede：清晨游行中的人群。
Gässle：在街巷中穿行，通常中间还会停下吃点喝点东西。
Goschdym：游行装扮专用服装。狂欢节有几个精典人物形象，分别是乌力(Ueli)、巴亚斯(Bajass)、瓦吉斯(Waggis)和老姑(Old Aunt)。每个积极参与狂欢节的人都会装扮一番，观众则不需要。
Ladäärne/Ladättere：讽刺花灯。
Larve：面具。
Räppli：五彩纸屑。
(来源：《20分钟》报)信息框结尾