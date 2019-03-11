今年的巴塞尔狂欢节已于周一(3月11日)凌晨4时拉开帷幕，“坚持到底”是今年的节日格言。随着市中心灯火全熄，五彩缤纷的讽刺花灯照亮了万名狂欢的人群与音乐表演者。

“Morgestraich，vorwärts marsch!”(清晨游行，勇往直前！)的呼喊声此起彼伏，各个队伍在各自的巨型花灯后面，开始载歌载舞穿行于巴塞尔老城的街道。天色清朗、微风和煦，敲鼓吹号的乐手使出浑身解数，定要让人人都精神抖擞。

花灯针对的主题范围之广一如往年，除了种族主义、环境污染与辅助自杀，讽刺人士还把矛头对准全球时事(美国总统唐纳德·特朗普成了兜售假新闻的小贩)和当地新闻(巴塞尔木材厂失火)。

“虚伪 · 中立”-这个花灯讽刺的是瑞士一面宣称中立、提倡人权，一面出口武器弹药。

(Georgios Kefalas/Keystone)

不出意料，两性角色、性别歧视与政治(不)正确都是重要主题。



谁掌握实权？Knie马戏团常被称为瑞士国家马戏团，它的100周年庆祝花灯上由左至右分别是欧盟主席让-克洛德·容克、英国首相特雷莎·梅和朝鲜领导人金正恩。背后的大象代表美国。 (Georgios Kefalas/Keystone)

今年的格言“坚持到底”影射的是MUBA交易会，它自称是“所有交易会之母”，但在今年2月办过第103届之后终于在巴塞尔正式关门。

瑞士资讯swissinfo.ch，Thomas Stephens

狂欢节术语 即使您会讲德语，在巴塞尔狂欢节上您可能也会听到些不知所云的当地术语。下面为您列出几个： Bebbi：巴塞尔人(们)。“快看那个/群Bebbi！”当地小孩叫Binggi。 Druggede：清晨游行中的人群。 Gässle：在街巷中穿行，通常中间还会停下吃点喝点东西。 Goschdym：游行装扮专用服装。狂欢节有几个精典人物形象，分别是乌力(Ueli)、巴亚斯(Bajass)、瓦吉斯(Waggis)和老姑(Old Aunt)。每个积极参与狂欢节的人都会装扮一番，观众则不需要。

Ladäärne/Ladättere：讽刺花灯。

Larve：面具。

Räppli：五彩纸屑。 (来源：《20分钟》报) 信息框结尾





瑞士狂歡節 最奔放的節日，最縝密的準備 狂歡節也被譯為嘉年華，德語稱為Karneval，應是從拉丁語的Carne Vale而來，口語的意思是「肉品再見了」，意指著天主教守齋期前的狂歡放肆，守齋開始後就禁肉禁酒了。瑞士德語稱狂歡節為Fasnacht，意思是守齋的前一夜，按傳統，這個夜晚瑞士人恣意行樂到最大的極限。 作者： 方常均





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