NOAA：2024年地球经历有史以来最热7月

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（法新社华盛顿12日电） 去年是有纪录以来最热的一年，美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天的报告指出，2024年有77%的机会成为有史以来最热的一年。

此外，NOAA的每月报告也指出，上个月是有史以来最热的7月，这已是连续第14个打破高温纪录的月分。

NOAA对于7月气温的计算结果，与欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）所监测结果互相矛盾，不过它们两者使用的资料集并不相同，后者计算上个月的平均气温略低于2023年7月。

然而两间机构都同意，过去一年以来气温逐月创下新高，这种破纪录的高温趋势令人担忧。

NOAA的历史数据可以追溯至175年前，根据它的数据，2024年肯定会是有史以来最热的5年之一。全球7月气温比20世纪平均气温的摄氏15.8度，高出了1.21度。

MOAA表示，2024年7月地中海和波斯湾国家遭遇一连串热浪。非洲、欧洲和亚洲的7月是有史以来最热的，而北美排在历年第2。

根据NOAA数据，7月的海洋温度是历史第2高，此数据与「哥白尼气候变化服务」的监测结果相同。

「哥白尼气候变化服务」的科学家上周指出，尽管有着导致全球气温飙升的圣婴现象（El Nino）转变为有降温作用的反圣婴现象（La Nina），「许多地区海洋上空的气温仍然异常地高」。