2014年4月15日在伊朗北部城市努尔(Nour)，一名被判谋杀罪的蒙眼伊朗男子将被公开处以绞刑。他在行刑前获得了受害人家属的宽恕。 (Keystone / Arash Khamoushi)

2019年9月底，瑞士和其他国家在联合国人权理事会上成功通过了一项反对死刑的决议。在过去的10年中，瑞士坚决反对死刑，全球死刑数量缓慢下降。

自从伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)2017年出任瑞士外交部长以来，批评人士一直指责瑞士拒绝就人权问题进行发声，但瑞士仍然坚定地致力于废除死刑(多语)外部链接并将该议题置于国际议事日程的首位。

9月27日，联合国人权理事会2019年第42届会议闭幕，瑞士驻联合国日内瓦办事处大使瓦伦丁·齐维格(Valentin Zellweger)在会上指出(法)外部链接：“瑞士强烈谴责国际社会于2019年再次目睹的大规模处决和未成年人处决事件。”

这位瑞士外交官在讲话中敦促死刑总数最高的10个国家废除或暂停死刑，其中包括中国、伊朗、沙特阿拉伯、越南、伊拉克、埃及、美国、日本、巴基斯坦和新加坡。



(国际特赦组织 )

全球整体下降，但个别国家上升

但是国际特赦组织日前发表的2018年全球死刑年度报告(多语)外部链接指出，保留死刑的国家之间处决例数出现两极化走势。

报告指出：“总体而言，记录在案的处决例数[在2017年至2018年间]下降了30%以上，这主要是由于一些死刑使用率最高的国家，例如伊拉克、伊朗、巴基斯坦和索马里，出现了死刑例数的急剧下降。”

但国际特赦组织指出，死刑执行情况在部分国家出现了恶化：“2009年以来，泰国首次执行了死刑，而其他几个国家记录在案的死刑总数也有所增加，包括白俄罗斯、美国、日本、新加坡和南苏丹。”

该非政府组织指出，在埃及和伊拉克等国家，死刑人数也大大增加。

越南当局公布的少量统计数据表明，越南已广泛采用死刑。在中国，死刑的使用情况仍然十分隐秘，但国际特赦组织认为，中国每年继续对数千人执行死刑。

成功通过决议

因此，不足为奇的是，9月27日部分这些国家试图修订或投票反对这项关于死刑的人权决议。最终，由瑞士共同发起的这项决议得到26个国家赞成，14个反对，6个弃权。

(1) résolution peine de mort #HRC42 Council adopts with 26Y, 14N, 6Abst. res. on the question of the #DeathPenalty & stresses that under no circumstances can the death penalty ever be applied as sanction against specific forms of conduct such as #adultery, #blasphemy, #homosexuality, #apostasy...@UNGeneva pic.twitter.com/KZ3PK3l8Vf — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 27, 2019

国际特赦组织驻联合国日内瓦办事处代表希拉里·鲍尔(Hilary Power)对这一结果表示欣喜，并强调了废除死刑的积极势头。但她补充说：“我们对斯里兰卡和菲律宾可能恢复死刑感到关切。”

理事会在9月底批准的决议中决定，即将在联合国人权理事会第46届会议上举行的双年度高级别小组讨论将讨论与使用死刑有关的人权侵犯行为，特别是关于死刑对犯罪行为是否具有威慑作用。它还请高级专员办事处编写小组讨论的总结报告，并于第四十八届会议上提交人权理事会。

长期项目

该决议的确切目的是什么？决议报告每两年出版一次，审查以同性恋、未成年人或少数民族为对象的死刑立法，及其造成的人权侵犯。该决议并不直接旨在废除死刑或呼吁暂停死刑，因为这属于联合国大会通过的一项决议的主题。该决议只是试图鼓励仍然执行死刑的国家缩小死刑的适用范围。

例如，伊朗放弃了对毒品案件适用死刑，这导致去年死刑人数大幅下降。

9月27日的决议是瑞士外交部制定的”2017-2019年全面废除死刑行动计划”(多语)外部链接的一部分，该计划于10年前拟定并完成后续更新。该战略涉及不同的渠道和方法，并得到外部非政府组织的临时联盟(多语)外部链接支持。在促成1997年《渥太华地雷禁止条约》时，瑞士也采用了类似的策略。

瑞士资讯swissinfo.ch

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