此内容发布于2018年12月20日 上午8:00

今年1月，美国总统唐纳德·特朗普参加了在瑞士度假胜地达沃斯举行的“世界经济论坛”年会。

(© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER)

瑞士国家形象委员会(Presence Switzerland)报告称，占据海外及社交媒体、今年对这个阿尔卑斯山小国报导版面的，主要是美国总统唐纳德·特朗普参加“世界经济论坛” (WEF)、网球明星罗杰·费德勒，和俄罗斯世界杯上瑞士球员的“双头鹰”手势争议。

“唐纳德·特朗普在达沃斯(英)外部链接、罗杰·费德勒在澳大利亚，和俄罗斯世界杯上的‘双头鹰’手势，构成了2018年瑞士形象的重要时刻，”瑞士国家形象委员会主席尼古拉·比杜(Nicolas Bideau)指出。外交部旗下的该委员会负责在海外推广和宣传瑞士，它每年会对海外媒体与社交媒体-主要是Twitter-编写观察报告(英)外部链接。

比杜认为这一切反映了“瑞士向世界的开放，以及它的竞争力、承诺与文化多样性”。

特朗普是继2000年比尔·克林顿之后第一位参加达沃斯峰会的美国总统，他在会上做了各界高度期待的重要讲话。而费德勒则重返世界网坛巅峰，并于年底第14次跻身ATP三甲排名，创下纪录。

年度热词 从“双头鹰”与“精神负担”中读懂瑞士 瑞士德语区和意大利语区年度流行高频词汇桂冠，分别为“双头鹰”(Doppeladler)和“双头鹰手势”(gesto dell’aquila)所摘取，而两者均指象征阿尔巴尼亚的双头鹰手势。 ... 此内容发布于2018年12月11日 上午9:30 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Double eagles and mental burden reflect Swiss society

在今年6月世界杯小组赛期间对阵塞尔维亚的比赛中，有着科索沃纽带的阿尔巴尼亚裔瑞士球员格拉尼特·扎卡(Granit Xhaka)和杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在最后关头踢进一球，以2-1取得胜利，而他们庆祝进球的方式引发不小争议。这对球员张开双手，同时将拇指勾在一起以模仿阿尔巴尼亚国旗上的黑色双头鹰形象。球队队长斯特凡·利希施泰纳(Stephan Lichtsteiner)也在比赛中做出同样的手势。塞尔维亚人丝毫不为此举所动。国际足联(FIFA)后来对他们“有违体育道德的行为”做出罚款处分。这次事件引起一场围绕瑞士足球队队员双重国籍问题的舆论大讨论。

瑞士国家形象委员会同时透露，海外媒体在报道移民与融入问题时，还拣了洛桑一对穆斯林夫妇入籍申请被拒，和圣加仑州禁止完全佩戴遮脸面纱来说事儿。

该委员会还注意到，瑞士与欧盟为巩固双边关系寻求达成框架协议的没完没了的谈判(英)外部链接、瑞俄间就俄罗斯涉嫌间谍活动的紧张关系(多语)外部链接，以及居住在瑞士的加泰罗尼亚独立分子等，也都是外国记者喜欢报道的主题。

瑞士的公投也在海外引来广泛关注，这包括要求取消广播电视费的“'外部链接No-Billag”动议、要求只准许瑞士国家银行拥有造币权力的“Vollgeld”(主权货币)动议，和要求给饲养长角奶牛的农民发放津贴的“cow horns”(牛角)动议。

国家形象委员会指出，瑞士的金融中心角色吸引到的媒体关注少于往年，这方面的报导也大都“更为肯定”。

瑞士外交部表示，自2015年起外国记者对瑞士的报导数量一直在稳步下滑，并称这主要是由于外国新闻服务机构的预算缩减。

Keystone SDA/sb

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