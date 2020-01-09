本周一(1月6日)，在伊朗首都德黑兰伊斯兰革命广场(Enqelab-e-Eslami)举行的葬礼上，运送伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)及其他在伊拉克遭遇美方无人机空袭身亡者棺木的卡车，被参加送葬的哀悼者们团团围住。

(Keystone)

随着美国和伊朗之间的紧张局势骤然升级，瑞士在两国间所扮演的斡旋调解人的角色再度成为各界瞩目的焦点。不过，为什么秉持中立的瑞士会参与其中呢？



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上周日(1月5日)，伊朗当局召见(英)外部链接了在伊朗首都德黑兰代表美国利益(在美国和伊朗间)发挥外交斡旋作用的瑞士代表，以对美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在推特(Twitter)上发出的连番威胁表示抗议。特朗普接连更新推文表示，如果德黑兰政府(即伊朗方面)因伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)被美方无人机袭杀而采取报复行动，对美国人或者美国财产展开袭击，那么美国将会瞄准伊朗的52处目标展开打击。



继美国于上周五(1月3日)对外证实总统特朗普已下令对伊朗精锐部队“圣城军"(Quds force)指挥官苏莱曼尼发动导弹袭击之后，伊朗扬言会严厉报复。



瑞士外交部已确认，现已根据”中立保护国委托任务“(多语)外部链接召集了一轮会议，并表示，会议中所讨论的具体内容属于“机密”事宜。



自1980年迄今，瑞士始终在伊朗行使美国在伊朗的中立保护国任务。1980年，美国因伊朗人质危机而宣布同伊朗断绝外交关系。在那场危机事件中，美国驻伊朗大使馆被占领，52名美国外交官和平民被扣为人质长达444天。

(swissinfo.ch)

何为中立保护国委托任务？ 信息框结尾

“当两国彼此宣战，他们做的第一件事就是中断外交关系。那是他们所能做的最愚蠢的事-但这种事总是会发生，”现已退休的前瑞士驻伊朗大使菲利普·韦尔蒂(Philippe Welti)曾于2013年告诉瑞士资讯swissinfo.ch(英)外部链接。

“两国一旦断交，处理关系的需要就变得更加紧迫，因为你不再是自己来做了。你需要一个第三方来接手，由于瑞士未参与过上世纪40年代的任何战事，因此请瑞士人来处理各种利益便显得尤为合适。”



如今依然如此，外交部解释(多语)外部链接。“瑞士能在别人被缚住手脚无法施展的地方架设桥梁，因为瑞士既不属于任何大国集团，也没有什么隐秘的动机。”

架设桥梁采用的是提供斡旋调解服务(多语)外部链接和担任中立保护国的形式，外交部称之为“由一个第三国或中立机构采取的所有外交与人道主义方面的主动行动，旨在解决某个双边或国际冲突，或是将各方拉到谈判桌前”。

实际上这意味着作为沟通的渠道。韦尔蒂曾透露，成功需要三个条件。“技术上要具有操作性，以便信息能够不分昼夜顺利送达。其次要做到完全保密。”

最后他亦补充提及：“与此同时，作为提供斡旋调解服务的第三方还必须毫无偏见，忠实对待所传达的信息-因为若是口头信息，那么就总有被第三方改动的可能。所传达的信息里不应包含任何我个人的东西。”

长期传统

瑞士作为中立保护国的“黄金时期”还是第二次世界大战期间：到1943-44年，瑞士要兼顾35个国家的219个中立保护国委托任务。



冷战也造成了对瑞士善意服务的需求，1973年时瑞士曾有24个委托任务。但自此以后，瑞士作为中立保护国的委托任务有所减少。据瑞士外交部说明(多语)外部链接，目前，瑞士正履行着七项“保护国”任务：伊朗在埃及的中立保护国，美国在伊朗的中立保护国，俄罗斯在格鲁吉亚和格鲁吉亚在俄罗斯的中立保护国，伊朗在沙特阿拉伯和沙特阿拉伯在伊朗的中立保护国；此外，自2019年6月起，瑞士也开始行使伊朗在加拿大的中立保护国任务。



只要所有参与方都同意，那么瑞士可以主动提出担任斡旋角色，也可以在有关国家或方面的要求下执行这一职责。





瑞士资讯swissinfo.ch

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