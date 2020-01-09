本週一(1月6日)，在伊朗首都德黑蘭伊斯蘭革​​命廣場(Enqelab-e-Eslami)舉行的葬禮上，運送伊朗革命衛隊的精銳部隊“聖城軍”指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)及其他在伊拉克遭遇美方無人機空襲身亡者棺木的卡車，被參加送葬的哀悼者們團團圍住。

(Keystone)

隨著美國和伊朗之間的緊張局勢驟然升級，瑞士在兩國間所扮演的斡旋調解人的角色再度成為各界矚目的焦點。不過，為什麼秉持中立的瑞士會參與其中呢？



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

上週日(1月5日)，伊朗當局召見(英)外部链接了在伊朗首都德黑蘭代表美國利益(在美國和伊朗間)發揮外交斡旋作用的瑞士代表，以對美國總統唐納德·川普(Donald Trump)在推特(Twitter)上發出的連番威脅表示抗議。川普接連更新推文表示，如果德黑蘭政府(即伊朗方面)因伊朗革命衛隊的精銳部隊“聖城軍”指揮官卡西姆·蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)被美方無人機襲殺而採取報復行動，對美國人或者美國財產展開襲擊，那麼美國將會瞄準伊朗的52處目標展開打擊。



繼美國於上週五(1月3日)對外證實總統川普已下令對伊朗精銳部隊“聖城軍"(Quds force)指揮官蘇萊曼尼發動導彈襲擊之後，伊朗揚言會嚴厲報復。



瑞士外交部已確認，現已根據”中立保護國委託任務“(多語)外部链接召集了一輪會議，並表示，會議中所討論的具體內容屬於“機密”事宜。



自1980年迄今，瑞士始終在伊朗行使美國在伊朗的中立保護國任務。 1980年，美國因伊朗人質危機而宣布同伊朗斷絕外交關係。在那場危機事件中，美國駐伊朗大使館被佔領，52名美國外交官和平民被扣為人質長達444天。

(swissinfo.ch)

何為中立保護國委託任務？ 信息框结尾

“當兩國彼此宣戰，他們做的第一件事就是中斷外交關係。那是他們所能做的最愚蠢的事-但這種事總是會發生，”現已退休的前瑞士駐伊朗大使菲利普·韋爾蒂(Philippe Welti)曾於2013年告訴瑞士資訊swissinfo.ch(英)外部链接。



“兩國一旦斷交，處理關係的需要就變得更加緊迫，因為你不再是自己來做了。你需要一個第三方來接手，由於瑞士未參與過上世紀40年代的任何戰事，因此請瑞士人來處理各種利益便顯得尤為合適。”



如今依然如此，外交部解釋(多語)外部链接。 “瑞士能在別人被縛住手腳無法施展的地方架設橋樑，因為瑞士既不屬於任何大國集團，也沒有什麼隱秘的動機。”



架設橋樑採用的是提供斡旋調解服務(多語)外部链接和擔任中立保護國的形式，外交部稱之為“由一個第三國或中立機構採取的所有外交與人道主義方面的主動行動，旨在解決某個雙邊或國際衝突，或是將各方拉到談判桌前”。



實際上這意味著作為溝通的管道。韋爾蒂曾透露，成功需要三個條件。 “技術上要具有操作性，以便訊息能夠不分晝夜順利送達。其次要做到完全保密。”



最後他亦補充提及：“與此同時，作為提供斡旋調解服務的第三方還必須毫無偏見，忠實對待所傳達的訊息-因為若是口頭訊息，那麼就總有被第三方改動的可能。所傳達的訊息裡不應包含任何我個人的東西。”



長期傳統

瑞士作為中立保護國的“黃金時期”還是第二次世界大戰期間：到1943-44年，瑞士要兼顧35個國家的219個中立保護國委託任務。



冷戰也造成了對瑞士善意服務的需求，1973年時瑞士曾有24個委託任務。但自此以後，瑞士作為中立保護國的委託任務有所減少。據瑞士外交部說明(多語)外部链接，目前，瑞士正履行著七項“保護國”任務：伊朗在埃及的中立保護國，美國在伊朗的中立保護國，俄羅斯在格魯吉亞和格魯吉亞在俄羅斯的中立保護國，伊朗在沙特阿拉伯和沙特阿拉伯在伊朗的中立保護國；此外，自2019年6月起，瑞士也開始行使伊朗在加拿大的中立保護國任務。



只要所有參與方都同意，那麼瑞士可以主動提出擔任斡旋角色，也可以在有關國家或方面的要求下執行這一職責。







瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram