此内容发布于2020年2月28日 上午11:19

大型活動禁令，在瑞士各地即將陸續拉開帷幕的狂歡節期間正式生效。 (Keystone / Valentin Flauraud)

瑞士政府於今日早間(2月28日)宣布，鑑於目前新型冠狀病毒疫情擴散影響，瑞士將嚴禁開展在同一地點聚集者超過1000人的大型公開活動，該禁令有效期至3月15為止；針對聚集者少於1000人的公開或私人活動，組織方必須與活動所在地的州政府協同進行風險評估，進而決定活動是否能夠照常舉辦。

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該禁令在瑞士各地即將陸續拉開帷幕的狂歡節期間正式生效。每年，瑞士一年一度的狂歡節慶祝活動都會吸引成千上萬的參與者。



瑞士政府在公開聲明中稱：作為瑞士聯邦政府最高行政機構，“聯邦委員會的首要使命是保護民眾。鑑於新型冠狀病毒疫情最新發展，根據《流行病法案》，聯邦委員會現已決定將瑞士目前的情勢列為'特殊情況'。這一做法，讓聯邦委員會經與各州的磋商協調下，得以下達(叫停活動)措施，而在通常情況下，這些措施應由各州各自負責。”



截至目前，包括日內瓦鐘高級鐘錶展、斯沃琪集團Time to Move國際鐘錶展、恩噶丁滑雪馬拉松(Engadin ski marathon)、與意大利接壤的瑞士南部提契諾州狂歡節在內的部分大型活動，已相繼取消。

2月17日，原定將於3月底舉辦的日內瓦國際發明展(Geneva International Exhibition of Inventions)策展方宣布，鑑於對新型冠狀病毒疫情爆發的擔憂，該展將推遲六個月舉辦。

年均參與者多達50萬人、原計劃將於3月5日至15日舉辦的日內瓦國際汽車展(Geneva International Motor Show)，目前則必須取消或推遲舉辦。

瑞士於本週二(2月25日)通告瑞士境内首例新型冠狀病毒確診病例。在本週內，新冠病毒感染者累計數量不斷增長，針對疑似病例樣本的檢測量也有所增多。

新型冠狀病毒Covid-19 瑞士新型冠狀病毒確診病例不斷增加 瑞士官方於今日(2月27日)早間通告，瑞士境內新增三例新型冠狀病毒感染病例。截至目前，全國累計確診病例達4例。 此内容发布于2020年2月28日 上午10:06

swissinfo.ch/mga

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