消费者依然可以在未经版权所有者首肯同意的情况下，下载或使用包括电影、音乐等内容。只要确保仅限于私人用途，而非借此获利，消费者就不会面临法律惩处。 (Keystone / Karl-josef Hildenbrand)

鉴于长期以来对“免费享受”网络上盗版内容消费行为的“从宽发落”，目前，瑞士已经着手将法律界定及程序梳理得井然有序，并致力于将知识产权保护引入数字时代。瑞士政府认为，新法将帮助瑞士脱离美国版权保护监察名单。尚且有待观察。



打击网络盗版，是瑞士议会上个月刚刚表决通过(英)外部链接的《联邦版权法》修订案的核心内容。不过，新法针对的群体是主机服务提供商，而并非要对视听影像资料等侵权盗版内容的消费者施以惩戒。一旦法律付诸实施(或将于2020年春季生效-除非出现反对新法的全民公投)，作为在线消费者的你，能下载和上传哪些内容？哪些又属“禁区”？我们为您梳理出一份细分列表。

瑞士新法怎么说？

信息框结尾

修订后的新法(法)外部链接，为(瑞士网民)合法消费数字电视产品以及流媒体音乐和视频服务提供了便利性和加速助力，与此同时，也增强了对颇具创意的艺术家群体的著作权保护。



尽管如此，该法并未对那些在“点对点”共享网站上非法下载电影或音乐、以供私人享用的消费者予以惩罚。



在瑞士联邦知识产权局(Swiss Federal Institute of Intellectual Property)任职的Sabrina Konrad在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，对(涉及网上侵权盗版行为的)消费者入罪，使其担负刑事责任并没有多大意义，“因为消费者往往没办法判断和确定(某家网站所)提供内容的合法性。”



相反，版权法修订案所针对的目标，是在瑞士境外运营的主机托管服务提供商-换而言之，就是为用户提供服务器上的存储空间，帮助其托管数据-尤其是那些依赖盗版侵权为其商业模式，从而维系其运营或盈利的提供商。这种提供商势必会受到法律制裁，从而确保此前在其服务器上“查获‘的侵害他人版权的内容，将无法再次出现在其网站页面上-即”奉陪到底“原则(“stay down” principle)。此外，所有主机服务提供商现已明确，其有责任确保把侵害版权的盗版内容从其服务器上删除殆尽-即”彻底下架“原则(“take down” principle)。



不过，依据新法，互联网服务提供商将无需采取措施以阻止用户访问非法(盗版)网站。

对侵权盗版在线内容的消费者意味着什么？

信息框结尾

和版权法修订案出炉前并无改变的是，消费者依然可以在未经版权所有者首肯同意的情况下，下载或使用包括电影、音乐等内容。只要确保仅限于私人用途，而非借此获利，消费者就不会面临法律惩处。



不过需要注意的是，下载电脑游戏和软件，依然属于犯罪行为。此外，按照Konrad所述，将受到版权保护的内容上传到网络-比如通过BT(BitTorrent)上载盗版资源，仍然会被界定为违法。

侵犯版权的主机服务提供商，将面临怎样的惩罚？

信息框结尾

以前其运营的服务器上存储了侵权盗版内容的主机服务提供商，可通过获取一纸由法院颁布的指令，来避免相同的资源内容会再度被网民上传至网站。如某提供商未能遵守相关规定，将会面临每天最高1000瑞郎的罚款。



在版权议题领域颇有建树的法律专家Konrad表示：”其商业模式是建立在侵权盗版基础上的主机服务提供商，实际上最终从经济角度考量，被迫放弃了其在瑞士的运营业务。“



能跟踪“追捕”侵权者吗？

信息框结尾

据瑞士政府介绍，经修订的新版权法将会为曾因2010年的一次瑞士最高法院裁定判决结果(英)外部链接所引发的喧嚣争议彻底画上句号。在那次裁决中，瑞士最高法院认定，通过网络追踪在网上与他人共享文件的用户的IP地址，应被视为侵犯他人隐私权的行为。

Konrad解释道，此次版权法修订案对私人数据的追踪和利用开放了绿灯，以便对侵权者采取相应的法律行动。



瑞士会从美国观察名单上“下架”吗？ 信息框结尾

回溯2016年美国将瑞士这个阿尔卑斯国度列入了其版权保护监察名单(英)外部链接之时，美方曾表示，对那些倚赖内容提供、从而侵犯了作者著作权的各家网站来说，瑞士业已成为颇受欢迎的“东道主”。美国在2019年的最新报告中对瑞士加强在线版权保护的措施表示欢迎。不过，美国同时也鼓励瑞士，“要通过一系列旨在提高消费者(抵制盗版)意识的宣传活动、公众教育以及利益相关者自发提出的动议，来遏制网络终端用户消费网上的侵权盗版内容。”



作为对《特别301报告》(编者注：《特别301报告》-Special 301 Report-是美国贸易代表办公室针对盗版外部链接软件、盗版光盘等问题公布的关于世界各国的知识产权保护的年度报告)的回应，瑞士政府指出，瑞士版权法修订草案“开启了反对网络盗版战役的新阶段”。由此，“美国应停止把瑞士指作侵权网站所在国的批评”。鉴于最新法律修订，瑞士政府补充道：“如果瑞士继续停留在美国版权保护监察名单上，这则是不合理且不恰当的。”



“我们有信心，一旦版权法修正案正式生效，美国就会把瑞士从《特别301报告》中删除，”Konrad表示。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram