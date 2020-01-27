此内容发布于2020年1月27日 上午10:35

病毒已扩散至中国境外，引起人们对全球疫情的担忧。 (Keystone)

随着瑞士加强对病例上报的规范，已有两名疑似感染冠状病毒的患者被有关部门送入苏黎世医院隔离。

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上周日(1月26日)苏黎世Triemli医院发言人告诉Keystone-SDA新闻社，这两名从中国旅行归来的患者具有类似冠状病毒感染的症状，因此已被隔离在该医院。这一声明确认了《20分钟报(20 Minuten)》此前在网上的一篇报导。截至目前瑞士还未有冠状病毒感染确诊病例。

日内瓦大学医院的病毒感染专家小组正对苏黎世的这两个病例进行测试。近三周这个小组已经接到来自瑞士各地需要测试的10-100份血样。

联邦公共卫生局(多语)外部链接危机管理部门主管帕特里克·马蒂斯(Patrick Mathys)告诉《一瞥报周日版(Sonntagsblick)》，现在医生与实验室必须在发现冠状病毒感染疑似病例的两小时内上报至州与联邦的有关部门。

他警告说，瑞士是很受亚洲游客喜爱的旅游目的地，因此疫情很可能会传播到瑞士。“我们与组织亚洲游客来瑞士旅游的各个旅行社保持着联系，”马蒂斯透露，并补充说，整个欧洲的机场筛查必须相互协调配合。

但他同时指出，零风险并不存在，瑞士已做好准备应对最糟的情况。“我国拥有设备先进的大型医院，可以接收冠状病毒病例，”他告诉该报。

瑞士内政部长阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)也曾表示，瑞士已做好应对冠状病毒暴发的准备，并随时准备好支持预防疫情的国际努力。

冠状病毒如今已扩散至中国境外，引起各界对发生全球疫情的担忧。全世界已有2000多人被这种病毒感染，中国境内则已有56人死于这种肺炎。

世界卫生组织(WHO)上周四(1月23日)认定这次疫情未构成国际关注的突发公共卫生事件，但一致同意这是一次地区性危机。不过世卫组织认为，目前的局势有可能上升为突发公共卫生事件。





身在武汉的瑞士人

上周日瑞士外交部透露，在瑞士驻华大使馆登记在册，生活在湖北武汉市的瑞士公民一共有8人。其中4人已离开武汉，另外4人则决定留在该市。瑞士使馆与生活在中国其他省份的瑞士公民一直保持着联系。

瑞士外交部表示，目前在华生活的瑞士公民中尚无一人感染冠状病毒。该部将继续密切关注局势变化、提供领事协助。

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swissinfo.ch/jc

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