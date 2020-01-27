病毒已擴散至中國境外，引起人們對全球疫情的擔憂。 (Keystone)

隨著瑞士加強對病例上報的規範，已有兩名疑似感染冠狀病毒的患者被有關部門送入蘇黎世醫院隔離。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

上週日(1月26日)蘇黎世Triemli醫院發言人告訴Keystone-SDA新聞社，這兩名從中國旅行歸來的患者俱有類似冠狀病毒感染的症狀，因此已被隔離在該醫院。這一聲明確認了《20分鐘報(20 Minuten)》此前在網上的一篇報導。截至目前瑞士還未有冠狀病毒感染確診病例。



日內瓦大學醫院的病毒感染專家小組正對蘇黎世的這兩個病例進行測試。近三週這個小組已經接到來自瑞士各地需要測試的10-100份血樣。



聯邦公共衛生局(多語)外部链接危機管理部門主管帕特里克·馬蒂斯(Patrick Mathys)告訴《一瞥報週日版(Sonntagsblick)》，現在醫生與實驗室必須在發現冠狀病毒感染疑似病例的兩小時內上報至州與聯邦的有關部門。



他警告說，瑞士是很受亞洲遊客喜愛的旅遊目的地，因此疫情很可能會傳播到瑞士。 “我們與組織亞洲遊客來瑞士旅遊的各個旅行社保持著聯繫，”馬蒂斯透露，並補充說，整個歐洲的機場篩查必須相互協調配合。



但他同時指出，零風險並不存在，瑞士已做好準備應對最糟的情況。 “我國擁有設備先進的大型醫院，可以接收冠狀病毒病例，”他告訴該報。



瑞士內政部長阿蘭・貝爾賽特(Alain Berset)也曾表示，瑞士已做好應對冠狀病毒暴發的準備，並隨時準備好支持預防疫情的國際努力。



冠狀病毒如今已擴散至中國境外，引起各界對發生全球疫情的擔憂。全世界已有2000多人被這種病毒感染，中國境內則已有56人死於這種肺炎。



世界衛生組織(WHO)上週四(1月23日)認定這次疫情未構成國際關注的突發公共衛生事件，但一致同意這是一次地區性危機。不過世衛組織認為，目前的局勢有可能上升為突發公共衛生事件。





身在武漢的瑞士人

上週日瑞士外交部透露，在瑞士駐華大使館登記在冊，生活在湖北武漢市的瑞士公民一共有8人。其中4人已離開武漢，另外4人則決定留在該市。瑞士使館與生活在中國其他省份的瑞士公民一直保持著聯繫。

瑞士外交部表示，目前在華生活的瑞士公民中尚無一人感染冠狀病毒。該部將繼續密切關注局勢變化、提供領事協助。 信息框结尾





神秘冠狀病毒 對中國新型病毒的一項瑞士檢測 日內瓦大學醫院(HUG)開發了一項測試以檢測從中國向全球傳播的新型冠狀病毒。世界衛生組織(WHO)將於今日(1月23日)進一步評估，以期確定來自武漢的新型冠狀病毒疫情是否構成國際關注、影響到各國國家利益的突發公共衛生事件。 作者： Luigi Jorio

swissinfo.ch/jc

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram