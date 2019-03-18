此内容发布于2019年3月18日 上午9:30

研究表明，科学领域的女性依然占少数。 (© Keystone / Ennio Leanza)

一项国际比较性报告表明，尽管在瑞士从事科学研究工作的女性比例有所上升，但仍然不足。

本月初，瑞士联邦统计局公布了一组数据，显示瑞士在许多领域低于欧洲平均水平。联邦统计局在声明中表示(德)外部链接，这一情况仅在缓慢改善。

这些统计数据来自欧洲委员会发布的2018年《她认为》报告(She Figures,英)外部链接，该报告显示了欧洲各地女性从事科学研究工作的情况。

正在进行学业的女性比以往任何时候都多。2016年，女性在被录取入学的学生人数里占51%，而在硕士学位或学士学位的毕业生人数里则占54%。

但是，随后她们便开始从学术职业阶梯上退出(这种现象被称为“泄漏的管道”)。该声明指出，职位越高，女性比例越少。

+为什么瑞士大学里的才女越来越少？外部链接

博士阶段之后，这个现象变得非常清楚。

chart 学术界的女性

男性热门职位

学术界里的热门职位仍然主要被男性占据。 2017年，女性在研究理事会成员里的比例为27%，在大学校长里为30%。

该声明表示，多年来上述情况进展缓慢。2009年至今，获得博士学位并从事学术职业的女性人数仅上升了2%。

该声明总结称：“要在这一领域里实现男女性别平等，预计仍有很长的路要走。”









FSO/Keystone-SDA/swissinfo.ch/ilj

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