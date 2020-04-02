美国国立卫生研究院(NIH)提供的这张图片，显示了自新冠病毒感染确诊患者人体上分离出的利用电子显微镜技术观察到的SARS-CoV-2病毒颗粒，正是这种病毒，导致了2019冠状病毒病(2019-nCoV)。 (Keystone / Niaid/national Institutes Of Hea)

日前，瑞士联邦行政管理部门已成立科学特别工作组，其职能是为联邦委员会提供咨询建议、建言献策，并协调及配合瑞士各高校针对新冠病毒展开的国家研究。



瑞士政府于本周二(3月31日)宣布(多语)外部链接，由瑞士国家科学基金会(SNSF)国家研究理事会主席马蒂亚斯·艾格(Matthias Egger)领导的“2019新冠病毒病特别工作组”(Covid-19 taskforce)已正式成立。



Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

该小组将会为瑞士政府、内政部以及其他相关的联邦和州政府行政管理部门提供咨询和建议。该特别工作组还将确定涉及2019新冠病毒疾病的各具体研究领域，以及瑞士科学界能够在短期内迅速为全球抗击新冠病毒疫情贡献一己之力的特殊措施或产品。



这支瑞士科学特别工作组，旨在让正在开展中的新型冠状病毒研究和诊断测试、医疗保健、临床研究、以及借助全新的数字应用程序和相关的伦理及法律议题进行的接触者追踪，实现彼此协调、相辅而行。



该工作组建立在瑞士国家科学基金会于2月25日向各界紧急征集新冠病毒研究方案的基础之上。瑞士国家科学基金会之所以发起的“紧急征集令”，是为了“解决当前的(疫情)危机，并未雨绸缪，为将来可能发生的流行疾病做准备”。为此，该基金会已为新型冠状病毒研究紧急征集项目划拨500万瑞郎(约合人民币3674万元)专项经费。



据瑞士法语电视台RTS报道，截至3月31日，瑞士国家科学基金会已收到共计270份提交的方案申请。其中绝大多数研究方案都属生物医学范畴，涵盖了针对病毒和感染、以及人机体的免疫反应和疾病传播的研究。



经甄选确定的项目，“将为活性剂的后续工业开发提供基础"。每个项目可获得5万瑞郎至30万瑞郎(约合人民币37万至220万元)不等的经费拨款。





Keystone-SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram