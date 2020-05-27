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调研发现，羟氯喹与新冠肺炎患者较高死亡率有关联

该调研的评估基于世界各地671家医院的9.6万名2019冠状病毒病患者。
该调研的评估基于世界各地671家医院的9.6万名2019冠状病毒病患者。 Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

由苏黎世大学医院和哈佛医学院合作进行的调研发现，备受争议的抗疟疾药物羟氯喹(hydroxychloroquine)和另一种类似药物氯喹(chloroquine)对2019冠状病毒病治疗没有益处。

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Keystone-SDA/jdp

根据上周五发表在《柳叶刀》(The Lancet)杂志上的调研报告(英)外部链接，服用这两种抗疟疾药物的住院患者死亡率更高。在治疗中使用这两种药物之一的患者死亡率为11.1%，而不使用的对照控制组死亡率为9.3%。

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科研人员还观察到，发生心律失常的风险增加了4倍。使用上述药物之一治疗的患者中有4-8%左右出现了新的心律失常，不使用的患者比例则仅为0.3%。

苏黎世大学医院心脏科主任弗兰克·鲁席茨卡(Frank Ruschitzka)在一份声明(德)外部链接表示，“没有科学证据”证明羟氯喹和氯喹的疗效。

“在我们得到进行之中的随机临床研究的进一步结果以前，在2019冠状病毒病的治疗过程中不应再使用羟氯喹和氯喹。”

自从年初美国总统唐纳德·特朗普对这两种抗疟疾药物深表兴趣之后，围绕这两种药物就一直争议不休，使得一些流行病学家为此非常担忧，因为这两种药物对有心脏问题的人带来的风险广为人知。

上周特朗普总统透露自己一直在服用羟氯喹以预防感染。美国食品药品监督管理局(FDA)今年初给予该药紧急使用授权，但欧洲各国有关部门对此药并不那么热心。

舆论对该药的兴奋之情与希望源于某些临床前期调研(多语)，以及它能帮助患者恢复健康的道听途说的证据。

瑞士有17家医院正在参加世卫组织(WHO)检测羟氯喹疗效的“团结”临床试验外部链接


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