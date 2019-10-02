越来越多的瑞士人希望在家里安乐死去。 (Keystone / Gaetan Bally)

一位瑞士家庭医生为一名饱受病痛折磨的86岁女性病人注射了致死剂量的生物碱类骨骼肌松弛药箭毒(curare)，以终结其痛苦，让其在家中平静离世。尽管病人丈夫同意这一做法，但位于沃韦的沃州东部地方法院依然对当事医生判以谋杀罪，后者面临至少5年的刑期。

最近的这一司法判决令部分瑞士医疗机构感到担忧：沃州医学会(SVM)认为有必要“安定人心”。瑞士医学科学院(ASSM)在章程中包括关于安乐死的详尽细则。

“越来越多的病患希望在家中离世，这是一个合理愿望。但是，我们要给陪伴病人安乐死去的医疗人员提供有保障的工作前提，让他们避免因此而被诉诸公堂的顾虑，” 沃州医学学会会长、瑞士法语区医学学会会长Philippe Eggimann向媒体表示。

这位资深医生认为有必要再三提醒：瑞士医学科学院规章对直接和间接主动死亡辅助做有明确的区分。如果向病人提供某种减轻痛苦、但可能缩短其生存时间的药物，这种情况属于间接主动死亡辅助。“这种操作是准许的，我们医院里每天都有这样的情况。”

对于沃韦法院的上述判决，Eggimann不愿发表看法。但是，他担心法院的审判乃至定罪会给医疗界传递出负面信号。“从今以后，必须给所有人吃定心丸：病人、急诊室护理人员以及负责主治医生。”

瑞士资讯swissinfo.ch，sda-ats

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