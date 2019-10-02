越來越多的瑞士人希望在家裡安樂死去。 (Keystone / Gaetan Bally)

一位瑞士家庭醫生為一名飽受病痛折磨的86歲女性病人注射了致死劑量的生物鹼類骨骼肌鬆弛藥箭毒(curare)，以終結其痛苦，讓其在家中平靜離世。儘管病人丈夫同意這一做法，但位於沃韋的沃州東部地方法院依然對當事醫生判以謀殺罪，後者面臨至少5年的刑期。



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最近的這一司法判決令部分瑞士醫療機構感到擔憂：沃州醫學會(SVM)認為有必要“安定人心”。瑞士醫學科學院(ASSM)在章程中包括關於安樂死的詳盡細則。



“越來越多的病患希望在家中離世，這是一個合理願望。但是，我們要給陪伴病人安樂死去的醫療人員提供有法律保障的工作支持，讓他們避免因此而被訴諸公堂的顧慮， ” 沃州醫學學會會長、瑞士法語區醫學學會會長Philippe Eggimann向媒體表示。



這位資深醫生認為有必要再三提醒：瑞士醫學科學院規定對直接和間接主動死亡輔助做有明確的區分。如果向病人提供某種減輕痛苦、但可能縮短其生存時間的藥物，這種情況屬於間接主動死亡輔助。 “這種操作是准許的，我們醫院裡每天都有這樣的情況。”



對於沃韋法院的上述判決，Eggimann不願發表看法。但是，他擔心法院的審判乃至定罪會給醫界傳遞出負面信號。 “從今以後，必須給所有人吃定心丸：病人、急診室護理人員以及負責主治醫生。”

瑞士资讯swissinfo.ch，sda-ats

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